Javier Miranda: "El público de Alcances ha subido por la programación concentrada y la gratuidad"

Con todas las películas vistas, los premios comunicados y a la espera de poner punto y final a la 54 edición del Festival de Cine Documental de Cádiz con la clausura que se celebra este sábado 8 de octubre a partir de las 20.00 horas en el ECCO, el director de Alcances, Javier Miranda, hace balance de la cita que comenzó el pasado 30 de septiembre con sustanciosos cambios, no sólo con respecto al pasado año sino también a la última edición de la vieja normalidad, para sentirse "muy contento" con lo que ha sucedido en este 2022.

–En líneas generales, ¿satisfecho con la 54 edición de Alcances?

–Pues sí porque ha sido una edición bastante buena porque ha subido el público, creo que ha sido un acierto concentrar más la programación y lo de la gratuidad ha ayudado bastante, la gente que está viniendo ha hecho piña y ha creado un ambiente como hacía tiempo que no se veía, así que sí, creo que ha sido una muy buena edición.

–Me llamó mucho la atención el giro hacia la entrada gratuita en las proyecciones. No es una medida que comparta pero si dice que ha ayudado... ¿También a la Sección Oficial?

–Sí, entiendo, pero aquí funciona. También hay que decir que de 22 películas que hemos proyectado han venido 20 representantes, eso es una cifra bastante alta que ayuda a crear ambiente y a que la gente se anime a ir a las proyecciones. Pero de verdad, las compañeras del Títere lo pueden confirmar, que están notando hasta otro tipo de público. En los últimos años venía la misma gente pero ahora se está dando cierto relevo generacional. Bueno, y las actividades del ECCO también han estado muy bien.

–¿Gente más joven, entonces?

–Sí, sí. También los pases de instituto es que han funcionado muy bien ya desde el año pasado. Este año hemos tenido un coloquio posterior con los chavales que ha durado hasta una hora, el de Un cielo impasible, con David Varela, que ha sido premiado, por cierto, y que salió encantado de la proyección con los institutos... Digamos que este año todos los parámetros han funcionado.

–¿Se marca entonces un camino por el que seguir en futuras ediciones?

–Yo sigo insistiendo en que el tema de la Enseñanza y nuestra relación con los institutos es crucial. Este año tuvimos como actividad paralela a COEDPA con el Concurso de Cortos del Desarrollo Sostenible, que no pudo entrar en la programación oficial, pero queremos estrechar lazos con ellos. El camino es ir a por el público, buscar al público, atender a los más jóvenes, hacer pases para ellos para engancharlos desde esa edad formativa.

–Creo que no ha habido retrospectiva este año. ¿Piensan eliminarla?

–Efectivamente este año no ha habido porque le hemos hecho el homenaje al programa Días de Cine, que no tenía película, claro (ríe). El año que viene ya veremos qué hacemos... A ver, a nosotros siempre nos gusta tener algún tipo de homenaje pero quizás la cuestión es abrir ese homenaje y que no sólo sea a cineastas. Este año se lo hemos hecho a Días de cine como reconocimiento al periodismo cultural. El premio que os dieron a vosotros (a la sección de Cultura de Diario de Cádiz) la Feria del Libro también marcó y es cierto que hay que reconocer la labor del periodismo cultural en tiempos pues complicados. Y Días de cine lleva más de 30 años aguantando con información de calidad y sabemos que es no es fácil. Pero a la pregunta, el homenaje puede abrirse porque siempre nos gusta reconocerle algo a alguien.

–¿Por qué en las proyecciones se ha vuelto a salir de las salas de cine y se ha apostado, en esta ocasión, por el Teatro del Títere junto al patio del ECCO?

–Bueno, porque al ser espacios municipales pues todo es más controlable también.

–Hábleme entonces como programador de lo que hemos visto. ¿Buen nivel, buen estado de salud del documental español?

–Sí, yo creo que el año pasado se notó la pandemia, se notó que hubo gente que estaba guardándose películas para lanzarlas con la situación más normalizada. Yo he notado un aumento de calidad, de películas de interés, y también nos ha alegrado mucho este año ver a directores que han vuelto al festival, directores alcanceros, podríamos decir, entonces hemos conseguido mezclar gente con una trayectoria con gente que está empezando y eso nos parece muy enriquecedor tanto para nosotros como para ellos.

–Un mensaje para las personas que este año no han querido, no se han atrevido o no se han acordado de disfrutar de Alcances. Un mensaje, digo, para que se animen a venir el año que viene.

–Pues que apuesten por Alcances, que pierdan el miedo al tema del documental de creación porque es una disciplina muy enriquecedora y seguro que encuentran algo que les sorprenda.

Gala de entrega de premios

Alcances cierra este sábado 8 de octubre su intensa semana de actividades con la gala de entrega de premios que que tendrá lugar en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a las 20:00 horas.

En estos antiguos cuarteles de Carlos III, sede del festival, se vivirá la recepción de las Caracolas y otros premios especiales de la edición y se realizará el homenaje al programa 'Días de Cine'. Además se proyectarán dos cortometrajes, el ganador de Docuexprés, el concurso de cine urgente que se celebró dos semanas antes del festival, y el vencedor de la Sección Oficial.

Un concierto a cargo del grupo Drugos cerrará la fiesta del cine Documental que significa la 54 edición de Alcances.