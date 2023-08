Isabel Coixet, en el comité asesor del South Internacional Series Festival que se celebrará en Cádiz

A poco menos de dos meses de la celebración en Cádiz de la primera edición del South Internacional Series Festival, ya se puede ir calibrando la, en principio, envergadura de una cita que cuenta con personalidades de altura en su comité asesor como la cineasta Isabel Coixet y el creador de series Daniel Écija, entre otros.

Un nutrido equipo que colabora con los organizadores del festival –dirigido por Joan Álvarez– y donde encontramos más nombres señalados además del de la directora de Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras o La librería, y del creador, productor ejecutivo y director de series como Médico de familia, Periodistas, Los hombres de Paco, El internado, Estoy vivo, Los Serrano o la actual 4 estrellas.

Así, el festival reúne también los consejos de la actriz Elvira Mínguez (la adaptación al cine de la Trilogía del Baztán, El tiempo entre costuras, Sin identidad, Veneno..), el productor y guionista José Luis Acosta (Ana y los 7, Los ladrones van a la oficina, A las once en casa...); Carlos Rosado (presidente de Andalucía y Spain Film Commission); la productora Nadine Luque (La canción de los nombres olvidados, La Mula...); Montse Abad, directora de contenidos de RTVE; la consultora audiovisual Sara Arnott; el director de documentales Jesús Sotomayor (Oro rojo, El alcalde...); la productora Eva Cebrián (La Ternura, La casa entre los cactus...), la jurista Lucía Sánchez y de los periodistas David Felipe Arranz y Antonio Saura (también productor y vicepresidente de la Academia de Cine Europeo).

Estas personalidades del mundo del cine de nuestro país asesoran a un festival que, concretamente, se celebrará del 7 al 12 de octubre en nuestra ciudad y al que ya han inscrito más de 800 profesionales, según ha difundido la organización en sus redes sociales.

Con todo, hasta el 25 de septiembre está abierta la inscripción para los integrantes de la industria del cine que quieran sumarse a un evento donde se podrán ver más de 300 títulos procedentes de 23 países, medio centenar de estrenos y 70 actividades destinadas a estos profesionales sobre producción, creación y desarrollo de series.

También se encuentra abierto el plazo para enviar proyectos que se integrarán en las secciones Coming next (series de ficción no estrenadas en España de, al menos, 2 capítulos disponibles) o Unscripted New Formats & Docs (docuseries, nuevos formatos factual o unscripted no estrenadas en España de más de 2 capítulos). De hecho, la organización ya ha recibido más de 400 proyectos procedentes de medio centenar de países.

Secciones que se unirán a la Sección Oficial Ficción, Sección Oficial No Ficción, Joyas y En el sur , además de a otras actividades como los foros de coproducción a los que los profesionales podrá asistir en South International Series Festival. Así, ya se ha anunciado que la industria de Emiratos Árabes estará presente en esta primera edición del festival con una comitiva de productores, inversores y empresas audiovisuales, en una jornada de encuentros dentro de la programación.

Foros que, previsiblemente, se celebrarán en el Palacio de Congresos de Cádiz, sede central del festival que ya tiene experiencia en eventos de gran calibre como la reciente celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española. A la antigua Fábrica de Tabacos se unirán el Castillo de Santa Catalina –donde se desarrollarán diferentes eventos y actividades paralelas, será el punto de encuentro para la industria en las tardes y noches del festival, y acogerá fiestas VIP, presentaciones e iniciativas especiales– y el Puerto de Cádiz –convertido en una zona mixta de actividades para la industria, además de un espacio para VIPs y profesionales de las series–.

El South Internacional Series surge a propuesta de la productora Womack con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz, la Autoridad Portuaria, Fundación Unicaja y el patrocinio de Mediaset y Canal Sur.

El nuevo Gobierno asume la Estrategia de Cine

“Todo lo que sea beneficioso para la ciudad, como lo es la Estrategia de Cine, seguirá adelante”. Esa la determinación del nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento que, según fuentes municipales, continuará trabajando con el documento Cádiz, un lugar maravilloso para rodar que elaboró y presentó en octubre la Cádiz Film Office, gestionada por el IFEF, durante el mandato de José María González Kichi.

“Eso sí, nuestra intención es ir reforzándolo con nuestras aportaciones”, precisan desde Alcaldía donde, recuerdan, que este 27 de julio el primer edil, Bruno García, se reunió con algunos representantes de la industria del cine de nuestra ciudad para compartir ideas.