Harlan Coben: Un superventas que nunca defrauda

La novela avanza con un ritmo trepidante, con saltos temporales para llevarnos no sólo hasta Irak sino hasta el exclusivo colegio de Pensilvania donde los vástagos de la familia Burkett cursaron sus estudios y hasta donde llega Maya buscando respuestas. Porque a veces las preguntas del presente sólo obtienen respuestas en el pasado.

Es momento de hacerse preguntas a la vez que se intenta mantener la cordura. Maya se convierte en investigadora privada no sólo para saber la verdad de esa grabación, sino también para conocer quién era realmente su adorable marido.

Harlan Coben (Nueva Jersey, 1962) es el único escritor ganador de los cuatro premios de misterio y novela criminal más importantes del mundo: el Edgar Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio RBA de Novela Negra. Sus libros se han traducido a cuarenta idiomas, con 47 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, ha sido invitado a escribir ficción para la página de opinión del New York Times y ha alcanzado fama internacional con la serie protagonizada por Myron Bolitar, publicada íntegramente por RBA.

Como en las obras de Coben nada es lo que parece habrá que hilar fino para no destapar nada de una trama que arranca en el funeral de Joe Burkett, el marido de Maya, nuestra protagonista, una excombatiente americana, héroe de guerra que vuelve a su país tras un desafortunado incidente en Irak. La familia Burkett tiene tantos secretos como dinero para enterrarlos. Joe muere tiroteado por dos desconocidos en un presunto robo en Central Park cuando pasea junto a su esposa.

Harlan Coben es uno de los nombres propios de la novela negra sobre el que, hasta el momento, habíamos pasado de puntillas. La Serie Negra de RBA ha venido editando sus títulos en España, algunos de ellos archiconocidos gracias a sus adaptaciones televisivas, como El inocente, Quédate a mi lado, Bosque adentro o el film francés No se lo digas a nadie. Hoy nos vamos a ocupar de la última novela que ha llegado a nuestro país. Se trata de Engaños , como sus antecesoras editada por RBA y que no defrauda a sus miles de seguidores.

‘No se lo digas a nadie’, Coben adaptado al mejor cine francés

Teniendo en cuenta que el gran protagonista de esta nueva entrega de Negro sobre Negro es Harlan Coben, ¿qué mejor que recomendar una película basada en una de sus novelas? Así que hoy nos detenemos en No se lo digas a nadie, una muy buena película de 2006 que no alcanzó toda la atención que pensamos merece. El film, producido en Francia, está dirigido por el realizador Guillaume Canet, y protagonizado por François Cluzet, André Dussollier, Marie-Josée Croze y Kristin Scott Thomas, entre otros. La trama arranca cuando Margot, la mujer de Alex, es brutalmente asesinada por un psicópata. Incapaz de recuperarse de la pérdida, su marido no deja de recordarla ni por un momento. Ocho años después recibe un e-mail. Lo abre y se encuentra con la imagen en tiempo real de una mujer entre la multitud: Margot. Harlan Coben en estado puro en una estupenda cinta de intriga.