Flecha Valona, el ascenso de unos “músicos de verdad”

Todo le rueda, todo le rima, a Flecha Valona en el último año. Hasta esta misma entrevista, sin pretenderlo, se publica el mismo día que el nombre de la banda jerezana está en boca de todo el mundo con la celebración de la reconocida carrera ciclista. Flecha Valona está en racha, está en el después del “un antes y un después” con nuevo y elogiado disco bajo el brazo y una cuidada gira con la que este sábado 22 de abril llega a Cádiz, al Pelícano MusiCafé.

“Hemos experimentado un antes y un después de fichar con Esmerarte. Nosotros estamos trabajando muchísimo, claro está, pero ese trabajo está siendo puesto en valor por la compañía y se está visibilizando en un disco magnífico (Los días pasarán) pero también en la gira que ha comenzado muy potente en Madrid, Sevilla y Jaén. Digamos que se me están alineando los planetas y no sé si es por suerte, por constancia o por el trabajo realizado en estos años, pero el caso es que lo estoy disfrutando”, cuenta el líder de la formación, Ezequiel Benítez, que con este buen rollo, que también se desprende de los temas de su último trabajo, llega a una ciudad a la que la banda está íntimamente ligada: “Yo estudié en Cádiz pero es que dos miembros de la banda son de Cádiz y uno de San Fernando”.

Ezequiel Márquez (voz principal y guitarras), Adrián Rodríguez (batería), Borja Aguilera (bajo), Alberto Martínez (guitarra y coros) y Jaime Hortelano (teclados y coros) son los “cinco músicos de verdad”, “cinco músicos como la copa de un pino”, tilda su líder, que defiende “el tocar y cantar en directo a la vieja usanza, sin maquinitas”. “A veces se hace un buen disco, que suena bien, pero luego te enfrentas a la complejidad de llevarlo al directo. Pues esa complejidad con esta banda no existe. Yo no sé si estamos bien o mal acostumbrados pero la gran mayoría de la música que se hace hoy es mentira y Flecha Valona vamos a la raíz, a tocar y cantar de verdad, con lo que quien viene a nuestros conciertos se encuentras con cinco tíos haciendo música de verdad y a pocos metros de distancia de ti. Y me parece a mí que el público más joven no está acostumbrado a eso por lo que en la gira estamos teniendo un recibimiento brutal”, asegura el músico “lleno de orgullo y satisfacción, como dijo aquel”.

Así temas como El límite, Piedra o papel, Nadie te quiere ya o Ruleta rusa, que forman parte de Los días pasarán, “están llegando a la gente”. Temas que, muchos de ellos, tienen un recorrido de 3 años “aunque yo no podría distinguirlos de los nuevos en este trabajo”. Y es que, como recuerda el compositor, “nosotros tuvimos el tino de sacar un EP el 14 de marzo de 2020 que se llamaba La Capital así que, como te imaginarás, ahí quedó...”

Pero los seis temas que formaban parte de ese trabajo al filo de un confinamiento se volvieron a producir bajo el prisma de Juan de Dios Martín –“un productor con un conocimiento musical increíble con el que hemos trabajado muy a gusto”– y se integraron con los nuevos temas (cinco, exactamente) del trabajo realizado ya con el sello Esmerarte.

“Este ha sido nuestro nuevo comienzo pero donde no hemos perdido la esencia de siempre, la de una producción donde las melodías y armonías de vocales y arreglos prevalecen. Eso permanece”. Y el 22 de abril lo comprobaremos.