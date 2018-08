El Festival Campautores se traslada este fin de semana a Algodonales

El Festival Campautores, también conocido como Festival Campano, tendrá lugar finalmente en La Muela de Algodonales, en pleno corazón de la Sierra de Cádiz, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Esta nueva localización llega tras varias semanas de búsqueda en las redes sociales de un nuevo espacio donde celebrar el evento musical.

Hasta este año y tras seis ediciones, el festival siempre se había celebrado en el Complejo de Campano, de ahí el nombre del evento, un enclave natural en Chiclana de la Frontera. Pero tras la conversión del espacio este verano en un centro de acogida gestionado por la Cruz Roja, los organizadores tuvieron que lanzar una búsqueda a través de las redes sociales, para que con ayuda de los seguidores, pudieran encontrar una nueva zona donde acoger el festival. "Ha sido muy estresante. Habíamos tirado la toalla porque fue todo muy precipitado. No queríamos entorpecer el funcionamiento de Campano, entonces se nos ocurrió pedir la colaboración a través de las redes sociales para encontrar un nuevo sitio donde celebrar el festival", explica José Manuel de Villena, uno de los organizadores de Campautores.

La buena respuesta por parte del público -la publicación en Facebook pidiendo ayuda para encontrar un nuevo sitio es la más compartida desde que crearon esta red social en 2012- evitó la cancelación del evento musical que finalmente se celebrará en el Centro UNEDCO situado en La Muela, en pleno corazón de la Sierra de Líjar, en el municipio de Algodonales.

Uno de los músicos fue el que sugirió esta nueva zona enclavada en plena naturaleza, y tras barajar varias opciones, finalmente la organización se decantó por la La Muela, ya que cumple con todos los requisitos.

Tras el buen resultado con las redes sociales, la organización ha decidido lanzar una nueva campaña a través de las mismas para que los asistentes puedan compartir medios de transportes, ya que a la zona del evento solo se puede acceder en coche debido a que no llega el transporte público. Quieren evitar así que nadie se quede sin poder ir.

A pesar del cambio en la localización, la esencia del festival no ha variado con respecto a otros años. Campautores está dedicado desde su inicio a la canción de autor. Su objetivo principal es crear un fin de semana de convivencia musical entre el público y los artistas en plena naturaleza. "No es un festival al uso", aclara José Manuel. Es un encuentro donde la creatividad y la energía fluyen entre los participantes en un fin de semana donde la música no para ni un instante. "Campano es una familia y una reunión de amigos",añade.

El evento contará con las actuaciones de artistas como Carlos Chaouen, Mr. Kilombo, Iratxo, Chiki Lora, Rupatrupa, La Otra, Mundo Chillón, Fran Mariscal, Oscárboles, María Ruiz y Noelia Morgana, entre otros.

El jueves, 30 de agosto, arranca esta cita con la organización de una actividad de micro libre, para que puedan cantar todos los asistentes que quieran. A partir de ahí, 3 días llenos de música de autor.

El evento dispondrá de dos escenarios, uno de día y otro de noche, y una zona de acampada, piscina, área de descanso y zona para furgonetas y autocaravanas.

El precio de la entrada es de 20 euros por día y el abono completo es de 40 euros e incluye el acceso a todo el festival.

Para evitar las aglomeraciones características de otros eventos musicales, el aforo es limitado, y ya están puestas a la venta las entradas a través de la página web entradium. La organización espera la asistencia de 400 personas.

El festival Campautores es una buena oportunidad de disfrutar de buena música en un entorno natural privilegiado.