En su 35ª edición, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que se celebra del 23 de octubre al 8 de noviembre, se despliega y expande por la ciudad haciendo protagonista a su paisaje y su paisanaje de un teatro de proximidad y en movimiento. Así, Cádiz será el contexto físico del FIT, el texto de muchas de sus propuestas y el pretexto de esta celebración de las artes vivas volcada en lo local. Dentro de la programación del festival, coincidiendo con los fines de semana del certamen, la ciudad será escenario de distintos paseos dramatizados al aire libre, como aconsejan las medidas de seguridad sanitaria, recorridos participativos, en forma de obras en movimiento, de la mano de poéticas contemporáneas que redescubren Cádiz a sus habitantes jugando entre la realidad y la ficción.

Nuevos espacios y formatos escénicos desbloquean el hecho teatral que salta a las calles para romper el confinamiento y hacer viable la comunicación entre público, creadores y obras, entre Cádiz e Iberoamérica, con la conciencia de mantener su carácter inspirador e ilustrador, de alimentar su sentimiento de comunidad en una coyuntura que dificulta la convivencia.

El sábado 24 (12 horas) y domingo 25 de octubre (12 y 17.30 horas), Cádiz será el escenario de El Paseo de Robert Walser, un recorrido a pie por la ciudad, siguiendo al escritor suizo Robert Walser, interpretado por el artista argentino Esteban Feune de Colombi. Un pequeño grupo de personas de cualquier edad puede participar en esta propuesta escénica a pie, adentrándose activamente en el universo del admirado autor de la primera mitad del siglo XX, y descubriendo en el acto de pasear otro modo de ejercitar la mirada y de habitar el tiempo y el espacio. En el camino se producen encuentros con figuras pasajeras que hacen observar de otra manera el paisaje cotidiano. Creada por Feune de Colombi y el autor y creador de escena catalán Marc Caellas, integrantes de la compañía La Soledad, El paseo de Robert Walser ha recorrido ya muchas ciudades de ambos lados del Atlántico con más de 100 representaciones, siendo, cada vez, en cada ciudad, una obra de site-specific distinta y una performance creada ex profeso. La entrada cuesta 5 euros.

El jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, el público del FIT podrá descubrir Formas de caminar con un libro en la mano en la Biblioteca Pública Provincial, de la mano de la imprescindible creadora argentina Lola Arias que propone una experiencia de lectura en el espacio público. Cada participante deberá recoger un libro que ha sido previamente donado por otro lector/espectador y en cuyas páginas encontrará (además de su propio contenido), indicaciones que le irán guiando por espacios y situaciones, sugiriéndole recorridos, observaciones, formas de estar y de leer: en la biblioteca, en un ascensor, en un parque, en la parada del autobús, de pie o acostados, caminando por la calle, escuchando el ruido de la ciudad. Se invita al lector-paseante a convertirse, de algún modo, en performer, disfrutando de la lectura como un acto íntimo y público a la vez. Con esta puesta en escena, Lola Arias, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, reivindica el acto de leer y del libro como objeto al que hay que volver. Por primera vez en Europa, Formas de caminar con un libro en la mano es un concepto original de Lola Arias y Ulises Conti, y cuenta con la colaboración de Lucila Piffer en la producción e investigación. El acceso será libre, previa inscripción en fitdecadiz.org, a cambio de donar un libro, dedicado a un futuro lector. Cada participante puede decidir cuándo termina la obra.

Los últimos días de FIT, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, el artista y performer gaditano afincado en Madrid Emilio Rivas, presenta Take a walk on the wild side-Cádiz, una pieza ‘en trayecto’ que se reinventa cada vez que se lleva a un lugar diferente y que, después de haberla realizado en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid, Rivas la recrea en su propia ciudad, siendo la primera vez que presenta su trabajo en Cádiz. Esta obra, producida por y para el FIT, propone pasear juntos por lugares conocidos, pero con la mirada de un extranjero. Por unos auriculares inalámbricos, el público escucha la voz de una especie de amigo que le hace conectar con la realidad que está viendo y a la vez, entrar en una ficción que permite encontrar lo insólito en lo cotidiano. Este recorrido por la ciudad para todos los públicos, se inicia en el espacio Entrecatedrales, al precio de 5 euros y con aforo limitado.

A estos paseos presenciales por Cádiz cabe añadir la instalación Cádiz en José Martí, ideada especialmente para el FIT por el premiado dramaturgo, director teatral y docente cubano Abel González-Melo. Se trata de un recorrido por 17 puntos de la ciudad donde se localizarán sendos códigos QR que celebran el hermanamiento de la ciudad de Cádiz con La Habana a través de la figura del intelectual cubano, poeta y luchador por la independencia de la isla, que llegó deportado a la ciudad en 1871, como primer destino de su largo exilio. Hoy, casi 150 años después, con la geografía de Cádiz como escenario, esta ficción documental, escrita en romances, entreteje fuentes históricas y diálogos con personajes de las artes, las ciencias y la política del siglo XIX. Voces y melodías gaditanas y habaneras invitan a disfrutar del patrimonio común, la historia y la idiosincrasia que vinculan a Cádiz con La Habana, ciudad esta última que el año pasado celebró el quinto centenario de su fundación.

Cádiz en José Martí continúa la investigación alrededor de la ciudad que González Melo inició con Cádiz en mi corazón, estrenada por la compañía gaditana Albanta Teatro en 2014, y es, también, la tercera parte de una trilogía de ficciones documentales en las que el dramaturgo revisa la historia de Cuba y los vínculos entre poesía, política y censura. Producida por el FIT, Cádiz en José Martí cuenta con la colaboración de actrices, actores e intérpretes musicales de Cádiz y La Habana, y podrá disfrutarse, el orden sugerido por el creador o en orden aleatorio, por público de todas las edades, durante todo el Festival, del 23 de octubre al 8 de noviembre, y en horario y acceso libre.

La 35 edición del FIT de Cádiz está organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la UCA y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Colaboran además en esta edición la Fundación Unicaja, Iberescena, Acción cultural Española AC/E, Instituto Goethe de Madrid, Institut Français Espagne, Consulado General de Portugal en Sevilla y el Instituto Camões.