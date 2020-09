Sin su histórico director y con una pandemia mundial que se ceba con el continente hermano, la 35 edición del Festival Iberoamericano de Teatro, FIT, lo tenía crudo para sobrevivir. Sin embargo, gracias "al trabajo duro" de Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, sus nuevos regentes, "desde el primer momento del nombramiento", la cita ha salido adelante haciendo "de la necesidad, virtud", según ha tildado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, y según refleja la propia programación, que se ha presentado este mediodía en el ECCO.

En un espacio, del de Cultura Contemporánea, que no es casual ya que este año se convierte en sede del festival en sustitución de los hoteles (Tiempo Libre, Bahía Sur, Barceló) que lo han sido en su historia ya que el FIT se distinguía por ese carácter de punto de encuentro y reunión. Un rasgo que debido a la Covid 19, y su distanciamiento social consecuente, se ha matizado en la presente apuesta.

Apuesta "aprobada por unanimidad" por el Patronato que una hora antes se reunía de forma presencial (con algunos miembros de manera telemática) en el ECCO para dar por buena la programación y un presupuesto que asciende a 439.000 euros de los que 170.000 aporta el Ayuntamiento de Cádiz, otros 170.000 el Inaem, 23.500 euros de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y 7.500 de Diputación, además de otras colaboraciones como las de la Fundación Unicaja, Iberescena, Acción Cultura Española AC/E, Instituto Goethe de Madrid, Institut Français Espagne, el Instituto Camöes y el Consulado General de Portugal en Sevilla.

Y es que la potente presencia del país con el que compartimos península es una de las tres grandes líneas que trazan este nuevo FIT y que ha dibujado Isla Aguilar: la ya mencionada "mayor presencia de Portugal", la atención "a esa diáspora de creadores latinoamericanos que residen en Europa y que tuvieron al FIT como puerta de entrada" a nuestro continente y la presencia de artistas "que residen en Iberoamérica" tanto colaborando para que lleguen a España, "para eso estamos trabajando con consulados, con los países de origen" y "en colaboración con otros festivales como el Festival de Otoño o el Museo Reina Sofía de Madrid, con Temporada Alta...", como una manera de "rentabilizar también los recursos públicos"; como con "propuestas on line pero trabajadas expresamente para ese formato".

Tres grandes conceptos que se materializan en "26 propuestas artísticas, 19 de ellas presenciales, 1 instalación y 6 propuestas on line, que habitarán la ciudad a través de recorridos y de seis espacios de la ciudad", ha concretado Miguel Oyarzun, que además de nombrar al Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera, el Teatro del Títere La Tía Norica y el Baluarte de la Candelaria, suma al FIT un mayor protagonismo del ECCO, y la gran novedad de utilizar los depósitos de tabaco, cuya actividad estable está prevista para 2023 con lo que su participación en el FIT adelanta su vida cultural.

Propuestas "accesibles a la ciudadanía en un amplio sentido del término", ha apuntado Cazalilla y ha precisado Oyarzun que ha hablado de una programación "al gusto de diferentes paladares", donde tiene cabida "también el público infantil", donde la ciudadanía también es protagonista de algunas propuestas, porque este festival es "con y para Cádiz", y con precios "muy accesibles" que van de los 4 a los 18 euros; con la posibilidad de adquirir un abono para todos los espectáculos al precio de 50 euros y con una entrada de 5 euros por actividad para las personas que tengan 25 o menos de 25 años.

Actividades que integran una programación "que expande sus límites" como ha dicho Aguilar, también en muchos sentidos. Y es que, además de abrir sus límites físicos con nuevos espacios, con la conquista virtual y con la realización de alguna producción propia, el FIT se alarga en días (17 días que van desde el 23 de octubre al 8 de noviembre) aunque, como ha reconocido, "habrá menos actividad diaria", todo con el objetivo de "facilitar la aplicación de los protocolos de seguridad". Por ello, la codirectora ha pedido "paciencia" al público gaditano a la hora de las entradas y salidas de las salas.

Una que ya se ha estrenado en la nueva normalidad, el Gran Teatro Falla será la que abra y cierre programación (y la única, por ahora, que tiene a la venta las localidades para asistir a los espectáculos). Así, el Festival se inaugura el 23 de octubre con la producción del FIT Atlas Cádiz 2020, una versión de la pieza de Ana Borralho y João Galante que, desde su estreno en 2011, se ha realizado en más de cuarenta ciudades del mundo implicando a sus habitantes, y para esta ocasión las cien personas de la ciudad anfitriona que suelen ocupar el escenario estarán tanto de forma presencial como en vídeos que podrán enviar aquellos que quieras participar.

En esta misma línea, el cierre del FIT, los días 5 y 8 de noviembre, será con el estreno en Cádiz de COVID-451, producción del FIT 2020 en complicidad con el Grec Festival de Barcelona y con el apoyo del Institut Français Espagne. Se trata de un proyecto del dramaturgo y director franco-uruguayo Sergio Blanco, en colaboración con cinco trabajadores hospitalarios de la ciudad que suben a escena para reflexionar sobre el teatro y el hospital como dos espacios de curación.

Completa la programación del Falla, el 28 de octubre, Shock (El Cóndor y el Puma), una producción del Centro Dramático Nacional (2019) premiada con los Premios Max a la Mejor Dirección de Escena y Diseño de Espacio Escénico, con Ernesto Alterio, Ramón Barea, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa y Juan Vinuesa dirigidos por Andrés Lima; y el 31 de octubre, el estreno nacional de Granma. Metales de Cuba bajo la dirección del colectivo de directores teatrales alemanes Rimini Protokoll y Stefan Kaegi, muestra de teatro documental para analizar la realidad cubana.

En el programa del FIT hay otros ejemplos de obras que se han adaptado a la realidad del COVID. El dramaturgo y director Sergio Boris revisa para el FIT su premiada ópera prima La Bohemia adaptándola a las restricciones de movilidad, con voces de personajes grabadas en Buenos Aires y un tercer personaje interpretado presencialmente por un actor local dirigido a distancia desde Argentina. Por su parte Marcelo Expósito presenta la obra sonora Una elegía global de la cuarentena como parte del proyecto ‘La pandemia en germinal’ en el que el testimonio auditivo grabado es el único vehículo del texto.

Además del resto de programación, que encontrará completa en este artículo, los organizadores también han destacado, como novedad, la realización de diferentes paseos dramatizados al aire libre, como aconsejan las medidas de seguridad sanitaria, de la mano de poéticas contemporáneas que redescubren Cádiz a sus habitantes. Es la propuesta de El Paseo de Robert Walser, de Marc Caellas y Esteban Feune, por el barrio de la Viña; o de la gran dramaturga argentina Lola Arias y el músico Ulises Conti con Formas de caminar con un libro en la mano, en la biblioteca pública o del gaditano Emilio Rivas con Take a walk on the wild side, que por primera vez presenta su trabajo en su tierra, que se podrá ver en Entrecatedrales. A estos paseos presenciales se suma la instalación Cádiz en José Martí de Abel González-Melo, un recorrido por 17 puntos de la ciudad donde se localizarán sendos códigos QR que desvelan romances que celebran el hermanamiento de la ciudad de Cádiz con La Habana a través de la figura del intelectual cubano.