La Escuela de Música de San Felipe Neri llega a En Clave de Navidad

El ciclo En Clave de Navidad, que anoche tuvo su cita en la Catedral de Cádiz con el concierto de Canticum Novum y la Camerata de la propia seo de la capital, afronta hoy su tercer concierto de los cinco previstos en la programación con la Escuela de Música de San Felipe Neri. Será a las ocho de la tarde en la iglesia del Pilar, en el propio colegio de Puertatierra.

Este será, por tanto, el único de los cinco conciertos de este año que no se celebra en algún templo del casco histórico de Cádiz. Bajo la dirección de Daniel Borrego, en la actuación de hoy intervendrán varios profesores de la escuela de música y la coral polifónica de este proyecto formativo musical ubicado en el colegio marianista, pero abierto a la participación de quienes estén interesados.

Explica Daniel Borrego que en la primera parte del concierto se contará con una representación del profesorado de esta escuela, más la colaboración especial de la cantante gaditana Inma Márquez, que interpretará La huella, un villancico argentino original de Ariel Hernández, y La alacena de las monjas, la conocida canción de Carlos Cano.

Esta primera parte se completará con los temas O Holy Night y Wigenlied, a cargo de Rosina Montes (soprano) y Daniel García (piano); Canción de cuna, con María Lebedeva (flauta) y Canción de Noel, que interpretarán también María Lebedeva (flauta) junto a Inmaculada Arjonilla y Fátima Batista (violines).Será la Coral Polifónica de San Felipe Neri, integrada por una treintena de voces, la que se haga cargo de la segunda parte del concierto con un repertorio de siete canciones: Siyahamba (tradicional zulú), A la nanita nana (villancico popular), El chiquirriquitín (con arreglos de Juan Pablo Otero), La primera Navidad (tradicional inglesa), Noche de paz (con arreglos de José Luis López Aranda), Jingle Bells (de J.S. Pierpont) y Somewhere in my Memory (de Jonn Williams).

Daniel Borrego destaca que la participación de la Escuela de Música de San Felipe Neri en este ciclo supone la “inclusión” de este proyecto musical en el mundo sociocultural de la ciudad, y una oportunidad de implicarse en la ayuda a los más necesitados dado el carácter solidario de un ciclo en el que, de manera voluntaria, se solicitan donativos que se destinan a las Cáritas parroquiales de La Palma y el Carmen.

Tras el concierto de esta noche en San Felipe Neri, sólo quedarán dos para completar la décima edición del ciclo. Serán el domingo, con el concierto del coro Nova Mvsica en la iglesia de Santo Domingo, y el lunes con el concierto de órgano de Francisco José Cintado en la parroquia del Rosario.