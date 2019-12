Continúa En Clave de Navidad con Canticum Novum y la Camerata de la Catedral

El ciclo En Clave de Navidad, que celebra este año su décima edición, continúa hoy su programa con el concierto que ofrecerán en el primer templo de la capital, en la Catedral gaditana, la coral Canticum Novum y la Camerata de la propia Catedral, ambas formaciones bajo la dirección musical de Francisco José Cintado. El concierto comenzará las ocho de la noche, y en él se recogerán donativos destinados a las Cáritas parroquiales de La Palma y el Carmen, objetivo de este ciclo organizado por Diario de Cádiz.

Se trata de una actuación en la que en la primera parte cantará la coral sola y a la que después, en la segunda parte, le acompañará una camerata instrumental de cuatro músicos, según avanza el propio director de la formación vocal gaditana. En el programa se combinan cantos navideños populares y clásicos, con seis composiciones que sonarán por primera vez en este concierto en las voces de Canticum Novum.

Así, en la primera parte del concierto sonarán los villancicos Fuentecilla que corres, Navidad, Alegría, alegría, Una pandereta suena, Adorar al niño y Le someil de l’enfant Jésus. Ya en la segunda parte será el turno de Away in a Manger, Mazapán con miel, Llegó Nochebuena, Oh, qué precioso niño, El pequeño tamborilero y Adeste Fideles.

Este será el segundo concierto de un ciclo que este año cuenta con cinco actuaciones y al que resta los conciertos de la Escuela de Música de San Felipe Neri (el día 27 en la iglesia del colegio), el coro Nova Música (el día 29 en Santo Domingo) y el del órgano de Francisco Javier Cintado el día 30 en la parroquia del Rosario.