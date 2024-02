The Electric Alley grabará su disco en directo en la Sala Nazca de Madrid

El grupo gaditano The Electric Alley grabará su próximo álbum en directo en Madrid. Será en la céntrica Sala Nazca de la capital, el próximo 24 de febrero, en un concierto incluido en su actual tour con su nuevo disco, ‘Apache’.

‘Apache’ ha recibido excelentes críticas por su forma de ejecutar y su personal modo de entender el hard rock, reflejado también en un incremento de seguidores de la banda.

“Una sensación de original rock’n‘roll que atrapa cuando The Electric Alley sube al escenario, evocando la energía y la pasión que todo amante de la buena música busca cuando ve un concierto. Son palpables las influencias de bandas como Led Zeppelin, Thin Lizzy o The Black Crowes hasta The Hellacopters, Blackberry Smoke o Aerosmith”, según se afirma en la promoción del disco.

The Electric Alley se formó en Cádiz a finales de 2012. Su primer disco ‘Backward States of Society’ ya empezó a tener buenas críticas de la prensa nacional. Cinco de las canciones de este disco fueron incluidas como fondos musicales en Movistar Tv en su canal dedicado a la Formula 1. El tema ‘No control’ fue, además, la canción principal del broadcasting del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en sus ediciones de los años 2014 y 2015.

Llega 2015 y The Electric Alley lanza su segundo álbum, ‘Get Electrified’, que les permitió dar un paso más en su camino gracias a la calidad superior de las canciones y la madurez de la banda. El tema ‘A Lonely Sun Story’ fue la banda sonora del cortometraje de ficción ‘Homónimo’, que fue nominado a los Premios Goyaen 2015.

‘Get Electrified!’ fue considerado uno de los mejores discos de su género por los medios especializados españoles. La gira de este álbum se cerró con más 50 conciertos en España y les impulso a tocar por Europa (Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Eslovaquia y Reino Unido.

Durante 2018, la banda lanzó ‘Turning Wheels’, que supuso un nuevo giro en su carrera mostrando su esencia de la forma más clásica y añadiendo toques de de soul y blues a algunas de sus composiciones.

A finales de 2022 la banda auto produce su cuarto álbum, ‘Apache’, un importante paso adelante para la familia eléctrica. Su más importante gira por toda Europa arrancó en 2023 y continúa en el presente año.