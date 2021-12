Entradas agotadas para ver a los gaditanos The Electric Alley en La Báskula

El grupo de rock gaditano The Electric Alley protagoniza este 17 de diciembre a las 21.00 horas un showcase en la sala de conciertos de La Báskula, dependiente de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz. Un evento cuyas entradas están agotadas desde hace dos días.

Con tres discos publicados, el último de ellos el imponente Turning Wheels antecedido por Get Electrified! y Backward States of Society, The Electric Alley compartirá un encuentro en el que, además de tocar algunas de sus canciones, hablarán con los asistentes sobre su trayectoria musical que trae buenas nuevas con un disco que llegará muy pronto producido por Movistar.

The Electric Alley son Jaime Moreno (voz y guitarra), Nando Perfumo (guitarra), ; Sergio Reyes Gamaza (bajo) y Rafa G. Benítez (batería).