El ECCO y la Casa de Iberoamérica 'tomarán' los barrios del Mentidero y Santa María

Los concejales de Cultura y de Presidencia, Lola Cazalilla y Paco Cano, respectivamente, han mantenido esta semana un encuentro con responsables del Museo Reina Sofía para conocer los detalles de una experiencia piloto desarrollada por el museo nacional para generar vínculos con el barrio que lo rodea y que el Ayuntamiento gaditano quiere adaptar a la ciudad centrándolo en dos enclaves: el ECCO con el barrio del Mentidero y, por otra parte, la Casa de Iberoamérica con el barrio de Santa María.

Los ediles gaditanos han calificado de “muy constructiva y enriquecedora” la reunión mantenida con las autoras del proyecto ‘Museo Situado’, que son Ana Longoni, directora de Actividades Públicas y del Centro de Estudios del museo, y Mabel Tapias, subdirectora Artística del Reina Sofía.

Según ha explicado Cazalilla, la pretensión de ‘Museo Situado’ era “que el barrio de alrededor ocupara el museo y que el museo saliese”, comenzándose así hace casi tres años una experiencia colaborativa con los vecinos y asociaciones de la zona. Se trata de una experiencia que “está funcionando muy bien en ese área de Madrid” y que el Ayuntamiento gaditano tiene previsto adaptar para desarrollarla en la ciudad.

Según ha avanzado Cazalilla, esta iniciativa se empezará a desarrollar en Cádiz en torno al ECCO y la Casa de Iberoamérica con los barrios de El Mentidero y de Santa María, respectivamente, toda vez que “hemos identificado que los barrios a los que pertenecen no habitan estos museos, no los visitan y no los tienen interiorizado como una parte suya. Nosotros queremos que los vecinos y vecinas los vivan y los sientan como algo suyo”.

Por otra parte, han ofrecido la colaboración municipal al Reina Sofía para que, como museo nacional, pueda desarrollar una actividad descentralizada. Así, el Ayuntamiento ha ofrecido la ciudad de Cádiz y sus espacios artísticos expositivos como extensión para aquellas programaciones que puedan trasladar. Se trataría de líneas más alternativas y circuitos menos oficiales de programación de los que podría ser receptora la ciudad y a los que podría sumar y aportar.

En este sentido, los responsables municipales han aprovechado para explicar las programaciones, las políticas culturales y lo que se está haciendo en Cádiz en materia cultural, lo cual ha sido reconocido y “muy bien recibido” por las interlocutoras del Reina Sofía, que entienden que “la colaboración y la sinergia entre ambos espacios es posible” debido a que “vamos por líneas similares”.

Finalmente, Cazalilla ha incidido en lo positivo y lo provechoso de la reunión, que ha servido para dar los primeros pasos de cara a entablar una reunión más fluida y establecer vías de colaboración sistemática en lo cultural con un museo que es “un referente para nosotros a nivel de gestión, no sólo del espacio museístico, sino de su relación con el barrio y la sociedad que le rodea”.