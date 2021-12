'Contarlo para no olvidar', dirigida por Miguel Rellán, se verá en el Teatro Principal de Puerto Real

Un día, Maruja Torres y Mónica G. Prieto empezaron a hablar de todo lo que las une: las dos son periodistas, aunque de distintas generaciones (Maruja nació en 1943, en Barcelona, y Mónica en 1974, en Badajoz), y trotamundos -o trota submundos-, ambas están especializadas en información internacional y corresponsalía de guerra, una de las variantes más extremas del Periodismo, donde la jefa queda lejos y en la que hay que saber hablar de todo, porque el trabajo no es temático sino geográfico. Maruja, ganadora de los premios Planeta y Nadal, ha sido nuestros ojos en Libia, Panamá y Palestina, en momentos en los que estas zonas se desangraban en conflictos. Mónica ha sido corresponsal en Moscú, Roma o Jerusalén, y escrito ríos de tinta sobre las invasiones de Afganistán e Irak o las revoluciones de la Primavera Árabe, entre otros episodios de nuestra historia reciente, que vivió in situ. Durante la conversación ambas recuerdan sus primeras crónicas, analizan el mundo árabe con perspectiva histórica, hablan de los cambios que se producen en la prensa a golpe de clickbait, de si la de corresponsal es una profesión en peligro de extinción, del machismo en las redacciones, la impotencia ante un mundo injusto, la religión como salida cuando te lo niegan todo, la estigmatización de la mujer y de familia... Pero sobre escena, Maruja no es Maruja, ni Mónica es Mónica. Las actrices Amparo Pamplona e Isabel Serrano se convierten en las periodistas en un diálogo que se convierte en pieza teatral gracias a Miguel Rellán y a Teatro del Barrio. Una pieza que llegará a Puerto Real el próximo 14 de enero.

Y es que esta conversación entre Torres y García Prieto fue llevada a papel en 2017 por la Revista 5W que la publicó en su colección Voces de libros diálogo. Un libro que cayó en manos del actor y director Miguel Rellán que quedó fascinado y no dudó en crear y dirigir un espectáculo teatral, con la producción del teatro independiente del barrio madrileño de Lavapiés, que titula Contarlo para no olvidar, una apuesta por poner en valor en periodismo en la era de las fake news.

¿Cuál es el contrato del periodista con el lector? ¿Y la responsabilidad de los medios? ¿Se está banalizando la información? Son algunas de las preguntas sobre las que se profundiza en esta obra con una visión crítica y honesta y durante una conversación con momentos de humor, de enfado y de esperanza.

Tanto el director como las actrices de la obra estarán, además, esa semana en Cádiz para impartir un curso de interpretación de la Escuela de Cine de la UCA dirigida por Bruto Pomeroy.