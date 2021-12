El actor Miguel Rellán y la guionista Aurora Guerra, en la Escuela de Cine de la UCA 2022

La Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, que dirige Bruto Pomeroy, continúa su andadura con algunas caras conocidas como la del actor Miguel Rellán o la guionista creadora de la serie El secreto de Puente Viejo, Aurora Guerra, que serán algunos de los protagonistas de los cursos que se celebrarán este próximo mes de enero.

Así, en el Campus de Cádiz, en el Edificio Constitución 1812, la escritora estará entre el 17 y el 21 de enero para dirigir un curso de guion de cine y televisión. Además de crear y ser la coordinador de guion de la popular serie, Aurora Guerra ha trabajado en otras ficciones como Lalola, Génesis: en la mente del asesino, Camera Café o Aquí no hay quien viva. Además, escribió Sofía junto a Alejandra Balsa, la novela basada en la serie de mismo título de la que fue coguionista, y otras novelas basadas en sus series como Antes de ti y El baile del destino.

Una semana antes, del 10 al 14 de enero, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá otro de los cursos de la Escuela de Cine de la UCA. En esta ocasión, un curso de interpretación impartido por Miguel Rellán, Amparo Pamplona e Isabel Serrano.

La actriz madrileña Amparo Pamplona (premio fin de carrera Lucrecia Arana de la Escuela Superior de Arte Dramático) hizo sus primeros trabajos con José Tamayo como actriz joven de la compañía Lope de Vega, debutando profesionalmente en teatro haciendo el personaje de Isabel en El alcalde de Zalamea junto a José María Rodero. Después llegaron numerosos Estudios 1 para televisión hasta que al nacer sus hijas decidió hacer un paréntesis y abrirse camino en el doblaje, hasta que en 1994 decidió regresar a los escenarios.

También madrileña, Isabel Serrano es poseedora de una carrera que se expande por más 30 años y que comenzó como bailarina de revista en el Teatro Chino de Manolita Chen en el año 1986. Su carrera continuó en el programa catapulta Un, Dos, Tres responda otra vez y debutando como actriz con el papel protagonista en la serie Brigada Central en el año 1988. Su formación actoral está coronada con profesores como John Strasberg, Juanjo Granda, Tamzin Townsend y Emilio Gutierrez Caba. Así, ha podido trabajar en teatro con directores aclamados internacionalmente como John Malkovich, Omar Grasso, Daniel Börh, Gerardo Maya entre otros; en cine actúa bajo la batuta de Mario Camus, José Luis Cuerda, Fernando Colomo, Pastor Vega por mencionar algunos. En 2008 da el salto a Londres donde vive y se forma en la escuela The Actors Center of London para volver a España para protagonizar series de televisión como “Acusados” y “Amar en tiempos revueltos”. Ya en 2012 traslada su carrera a los Estados Unidos donde reside durante casi una década y trabaja en el espectáculo Working 2017, dirigido por Bobby Moresco (ganador de un Oscar por la película Crash), en el The Actors Gang, compañía de teatro dirigida por Tim Robins, además de dirigir y producir la obra de teatro Cariño, ya que estás de pie..., en inglés y en español.

Por su parte el actor Miguel Rellán (Tetuán, 1943), cuyo rostro se hizo muy popular para el gran público por su papel en la serie Compañeros, atesora una inmensa lista reconocimientos a su trayectoria como el Goya al mejor actor secundario por Tata mía, de José Luis Borau, Premio de la Unión de Actores al mejor actor protagonista por la obra Novecento, dirigida por Raúl Fuertes, Premio José Isbert, o el Premio Retina Especial por su carrera.

Una carrera que comenzó como componente del Teatro Universitario de Sevilla, para más tarde, en 1970, fundar el grupo Esperpento Teatro Independiente. Desde entonces se ha subido a los escenarios para interpretar obras como El gran teatro del mundo, o Amadeus, dirigidas por S. Paredes; La lozana andaluza, por C. Oliva; Cartas de amor, por David Serrano; o Luces de bohemia, por Lluís Homar –que le valió el I Premio Ceres del Festival de Mérida–.

En el cine empezó en 1977 en la película Mala racha de José Luis Cuerda, con quien repitió en Tiempo después, El bosque animado y Amanece, que no es poco. También ha trabajado con otros prestigiosos directores, como José Luis Garci en El crack o Sangre de mayo; con Carlos Saura en ¡Ay Carmela!; con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quien; o con Fernando Colomo en La vida alegre o Bajarse al moro. Además, ha repetido con otros directores como Emilio Martínez Lázaro, con el que ha trabajado en Todo va mal o El juego más divertido; o Antonio Gonzalo en Terroristas o Demasiado para Galvez.

En televisión ha trabajado recientemente en Maricón Perdido, creada por Bob Pop; Vergüenza, de Movistar+ –Mejor Actor de reparto por una serie en los Premios Feroz 2018 y nominado en la misma categoría en 2019–. Empezó trabajando en producciones como Juanita la Larga; Los desastres de la guerra; o Goya. También ha participado en Compañeros; Tango –Premio de la Unión de Actores a la mejor interpretación secundaria en televisión–; y Tiempos de guerra.

Las inscripciones para ambos cursos pueden realizarse en la página web de celama.