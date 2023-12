Concierto de Navidad de la Camerata L'istesso Tempo en el Centro Unicaja de Cádiz

El Centro Fundación Unicaja de Cádiz acogerá mañana, viernes 22 de diciembre, un concierto de Navidad a cargo de la Camerata L’istesso Tempo. Será a partir de las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La agrupación musical, bajo la dirección del músico gaditano José Luis López Aranda, interpretará clásicos navideños de autores como Michael Hopkins, Bob Chilcott, A. Anders y P. Astrom, John Rutter, M.Torme y R.Wells y Joel Raney.

Creada en 2004, la Camerata L`Istesso Tempo trabaja desde sus inicios en la permanente adaptación a los cambios y retos que se plantean dentro del ámbito musical, cuidando al detalle la elección de los repertorios y haciendo hincapié en las nuevas corrientes musicales y novedades a nivel técnico. Su objetivo principal es contribuir a la difusión del patrimonio musical, preferentemente español.

El músico gaditano de reconocido prestigio José Luis López Aranda es compositor, pianista y director. Trabaja con especial énfasis en la recuperación de música antigua española, en el estreno de obras de compositores españoles actuales y en favorecer la participación de jóvenes músicos en todos sus conciertos. Ha dirigido orquestas en distintos países (Finlandia, Francia, Austria, Costa Rica y Rusia, entre otros) y desarrolla su labor en España en conciertos con obras recuperadas del patrimonio español y monográficos. Actualmente imparte cursos, conferencias, encargos para la SGAE y master-class, además de ofrecer recitales con diferentes grupos de cámara en su faceta pianística y trabajar en la composición y transcripciones de música antigua.

El programa del concierto es el siguiente: 'I´ll Be Bach for Christmas' (instrumental). Michael Hopkins; 'A Little Jazz Mass. Bob Chilcott' (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei); 'A Gleeful Christmas' (instrumental). A. Anders y P. Astrom; 'Anthems and Blessing' (John Rutter): 'I Will sing with the Spirit', 'The Lord Bless you and Keep you' y 'Fort he Beauty of the Earth'; 'The Christmas Song' (instrumental): M. Torme y R. Wells; 'The Twelve Days of Christmas'. Bob Chilcott; 'Hope!' Joel Raney; 'A Gospel Christmas Celebration'; 'Worship the Newborn King'; 'Heavenly Peace' y 'Rejoice and Sing'.