‘Cádiz’, el “paraíso al que volver”, en el Teatro Lara de Madrid

Eugenio, Adrián y Miguel son amigos desde niños, pero ahora, con los 40 y sus respectivas crisis, han dejado de tener cosas en común. Con todo, siempre les quedará Cádiz, el recuerdo de aquel viaje que compartieron con 18 años y que siempre quisieron repetir porque Cádiz, la tercera obra de Fran Nortes que este sábado se estrenó en el Teatro Lara de Madrid bajo la dirección de Gabriel Olivares, “siempre será el paraíso al que volver”.

Así lo revela su autor, también uno de los protagonistas, que utiliza a Cádiz como “metáfora de uno de los momentos más perfectos de la relación de estos tres amigos”, convirtiéndola “en ese sitio idílico para volver y detener el tiempo”, argumenta Nortes que, en clave de comedia, confecciona una pieza que trata sobre la dificultad de entender y expresar las emociones de la generación de hombres a la que pertenecen sus protagonistas.

“Estos amigos ya tienen 40 años y la vida los ha ido llevando en una dirección diferente por lo que no se reconocen. Cada vez tienen menos cosas en común e, incluso, llegan a pensar, ¡ostras!, ¿por qué me hice amigo de estas personas? Y es que ninguno de los tres ha crecido lo suficiente para entender que los amigos no son los que ven las cosas de la misma manera, sino aquellos que se aceptan por muy diferente que sea su visión del mundo”, descubre el dramaturgo cuyo rostro es muy conocido en la pequeña pantalla debido a sus papeles en Frágiles, Rabia, Sin tetas no hay paraíso, Cuéntame, Acusado, L’Alqueria Blanca, por la que conquistó el Premio Berlanga al mejor actor, o La que se avecina donde encarna al padre Alejandro.

En Cádiz, Nortes se reserva el papel de Eugenio, “un padre de familia muy cuadriculado, que es abogado, que todo lo quiere hace bien..., la típica persona más madura de lo que debería ser, un viejoven de alma”, ríe el alicantino que comparte tablas con Nacho López, que se mete en la piel de Adrián, “el sinvergüenza eterno, simpático y acabado de divorciar por lo que quiere vivir una segunda juventud sin darse cuenta que las resacas duelen más con 40 que con 18 años”, explica su creador que cierra el trío protagonista con Miguel, “todo un Peter Pan que sigue viviendo con sus padres, que le dan miedo las relaciones y que no quiere crecer” y al que pone rostro el actor Bart Santana.

Tres amigos que tienen el reto de “volver a encontrarse”, de “volver a enamorarse, porque yo creo que de los amigos también te enamoras”, valora el autor que, aun con material para hacer un drama, opta por la comedia ya que piensa que “con el envoltorio de la comedia, que es más amable, se nos hace más fácil enfrentarnos a asuntos que no siempre lo son, es más, pienso que reírnos del dolor es terapéutico y todos necesitamos mucha terapia”, acierta.

De hecho, Cádiz es su tercera comedia como autor tras La extinción de los dinosaurios y El secuestro. Una carrera que comenzó ligada “a la suerte” de su carrera como actor. “Aunque he estado haciendo mucha televisión, que es lo que te da proyección de cara al público, no he parado de hacer teatro desde que llegué a Madrid hace 20 años y, sin darte cuenta, función tras función, se te llega a meter en el inconsciente la estructura dramática. Y aunque yo considero que en el trabajo de actor también estás contando historias, llegó un momento en el que sentí la necesidad de contar las mías propias, y cuando me senté a escribir, será por lo que te he dicho de tener una estructura interiorizada, me salió una obra de teatro”, rememora.

Una primera pieza que no tardó en mostrar a su buen amigo Gabriel Olivares –“si hace 20 años que llegué a Madrid, hace 19 que Gabriel y yo nos conocimos”– y que él aceptó dirigir encantado. “Para mí trabajar con Gabriel es muy fácil. Fíjate, cuando nos conocimos él ni dirigía teatro, estaba en el mundo audiovisual , con una serie para la BBC en la que yo hice el casting. A partir de ese momento nos hemos estado cruzando todo el tiempo en diferentes proyectos –a sus órdenes se ha puesto en Burundanga, La caja, Mi primera vez, La importancia de llamarse Ernesto...– y nos entendemos muy bien, somos amigos de toda nuestra segunda vida, esa segunda vida que empezamos los de fuera cuando llegamos a Madrid”, ríe.

Con Cádiz, Nortes vuelve a confiar en dejar su texto en manos de Olivares dentro de una producción del propio Teatro Lara, la cuarta producción estable del propio teatro que inició esta línea de actuación en 2015 con Tres ,de Juan Carlos Rubio, y que continuó al año siguiente con Todo es mentira, de Álvaro Fernández-Armero y el pasado año con Malas hierbas, de Carlos Be.

“En principio estamos hasta enero pero como es una producción propia del Teatro quizás estemos un tiempo más dando guerra, además como las funciones son los fines de semana es fácil compatibilizar con otras compromisos profesionales con televisión u otras funciones”, baraja el autor que, eso sí, tiene una cuenta pendiente con Cádiz, con nuestro Cádiz: visitarla. “Imperdonable porque, además, es que es verdad que con mi grupo de amigos llevábamos años deseando ir, y lo cerramos todo para este verano pasado pero a mí me salió un rodaje de una serie y no pude ir. Ellos, sin embargo fueron, no los pude odiar más. Fueron para una semana y se quedaron un mes y medio, y uno de ellos, Rolo, se va a comprar una casa allí... Pero de verdad que estoy deseando ir porque sé que es un paraíso no sólo para volver, sino para quedarse”, sentencia.