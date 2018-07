Cabo de Plata exhibe una exultante juventud

La Raíz, Green Valley, Miguel Campello, Fyahbwoy & Forward Ever Band, The Zombie Kids, Assekes, Rulo y La Contrabanda, Desakato, Capitán Cobarde, Frida, Sho-Hai, Natos y Waor y Batracio terminaron de completar el cartel en la jornada de ayer de un festival que culminará mañana y por cuyos tres escenarios brillan unos 40 artistas de muy diversos estilos: reggae , pop, rock , rap y electrónica.

Ese buen rollo como nota dominante de lo que se vive en Cabo de Plata supone algo de agradecer en un evento tan multitudinario y en un ambiente cargado por los mediáticos casos de abusos sexuales contra mujeres. El grupo de sevillanas, en este sentdido, admitía "no sentirse inseguras, la gente que viene a este festival es muy liberal y no suele haber problemas". Desde otros grupos de tiendas de campaña, la voz femenina era contundente: "Consideramos necesario que este tipo de eventos resalte el rechazo a la violencia machista y que las mujeres puedan ser libres y saquen adelante sus proyectos", explicaban María, Laura y María. Un mensaje frente al acoso que se ha materializado en numerosas señales a lo ancho y largo del recinto y en los establecimientos de la localidad bajo el lema "Zona libre de violadores".

Un par de oportunidades más para disfrutar de la música

Hoy y mañana Cabo de Plata seguirá dando luz a Barbate con un cartel impresionante de los artistas más actuales de la escena alternativa. Así, desde las 17.00 horas del viernes pasarán por los tres escenarios (Desperados, Negrita e Idealistas) Steve Aoki, The Vibrowaves, Los Carnamaleantes, Beret, El niño de la hipoteca, Kaze, Muchachito y la Banda del Jiro, Tomasito, Dellafuente, SFDK, Trashtucada, Tote King, Space Elephants, O'Funk'illo y Shotta. El último día, sábado 7 de julio, el público podrá disfrutar de las actuaciones de No me pises que llevo chanclas, Caye Cayetana, Soge Culebra, Sexy Zebras, Little Pepe, El Canijo de Jerez, Sínkope, C. Tangana, Juanito Makandé, Lágrimas de Sangre, Morodo & Okoumé Lions, Les Castizos, Ayak y Prok, Narco y Bejo & dj Pimp. Las entradas para cada día del festival tienen un precio de 50 euros. El abono general (sin zona de descanso) cuesta 70 euros y el abono Terra, 95. El abono Atlas está agotado.