El Ayuntamiento quiere impedir el desmontaje de la casa almohade de Barrocal

"La casa almohade que ha aparecido en la calle Barrocal no es una piedra más”, es el eslabón que faltaba en el puzzle de la secuencia cronológica e histórica de Cádiz desde su fundación por los fenicios, pasando por los romanos y cristianos, pero sin perder de vista que la ciudad fue también musulmana.

Por este motivo, y ante el hallazgo de una vivienda de cierto estatus en una zona del arrabal de Santiago ubicada en la calle Barrocal, el Ayuntamiento de Cádiz ha convocado una rueda de prensa este martes para mover sus fichas de cara a la paralización de su desmontaje, tal y como ha decidido la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta.

David Navarro, concejal de Patrimonio, que se ha acompañó de Francisco Gómez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril, comunicó que este viernes presentará una propuesta a pleno “para instar a la Junta de Andalucía junto a todos los grupos de la corporación municipal a que los restos se dejen en el lugar donde han aparecido y se pongan en valor y, de paso, continuar la excavación en el solar anexo cuya titularidad es de la Junta”. Y es que parece que los muros y estancias de la casa almohade continúan bajo este solar anexo y abandonado.

En este sentido, considera que la Junta de Andalucía debe “iniciar un proceso de expropiación e indemnización a la propiedad” dada la singularidad de estos vestigios, pues “sitúan por primera vez en esta zona de fuera del recinto amurallado medieval del Pópulo a la población, además del buen estado de conservación y el alzado que tiene de 1.50 metros”.

El concejal de Patrimonio no dejó pasar la oportunidad para subrayar que “el pasado histórico debe ser puesto en valor porque una ciudad que no conoce su historia está condenada a no repetirla”, apostando por el entendimiento y colaboración en la gestión no sólo por parte de “asociaciones de vecinos, colectivos y ciudadanos, sino sobre todo por parte de las administraciones”.

Un guante que recogió su compañero en la mesa, Francisco Gómez, que a la propuesta del edil de Patrimonio de expropiar el solar de Barrocal 9-11 y sumar el anexo perteneciente de la Junta de Andalucía, sugirió que el Ayuntamiento podría colaborar y aportar a la propiedad una permuta por el solar de Santiago 11, por ejemplo, que es propiedad municipal y que “según tenemos entendido cuesta mensualmente del orden de dos a tres mil euros al Ayuntamiento”.

De este modo, “en Barrocal se podría construir un centro de interpretación de la historia de la ciudad”. Una firme apuesta por el patrimonio que también serviría para dinamizar el barrio “pues generaría empleo y dinero si atraemos hasta aquí a los turistas”.

La otra opción que planteó Francisco Gómez fue “la adquisición por parte de las administraciones del apartamento de la planta baja y dejar visto el yacimiento”. Con todo, desechó la opción que han barajado algunos expertos de desmontar y ubicar en otro lugar, por el hecho de perder la esencia de la interpretación histórica del lugar y por lo que el barrio dejaría de recibir con esta iniciativa.

Informó asimismo que el lunes desde la Federación “registramos en Delegación de Cultura una petición para que se paralice la posibilidad del desmontaje de una parte”. Una apuesta “que será el punto de inicio del seguimiento de éste y otros yacimientos que están cerrados”.

Por su parte, algunos colectivos y expertos invitados como el arquitecto José María Esteban señalaron que “la Junta siempre ha actuado expropiando” en este tipo de yacimientos, o Eugenio Belgrano, que apostó por la gestión del patrimonio por parte de la empresa privada.