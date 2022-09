Alex O´Dogherty (The Hole X): "Estoy mejor que nunca"

Dice Álex O´Dogherty (San Fernando, 1973) que enfrenta las cosas con la misma ilusión inocente -"también, a veces, las mismas cosas que me siguen desilusionando"- que cuando recorría si hacía falta "15 videoclubs para conseguir el póster que necesitábamos" durante el rodaje de El factor Pilgrim. Poco ha cambiado de aquella época y hay una foto que lo prueba. La tiene Alberto Rodríguez, la enseñó hace un par de años en un encuentro en la Universidad de Cádiz, y ahí está Álex, misma sonrisa socarrona y misma cara de pillo. "Pero ahora tengo más arrugas, ¿no?", ríe el polifacético artista que, "en lo importante", ha cambiado "muy poco". "De verdad, mantengo la misma ilusión y enfrento el trabajo con el mismo empeño que entonces. Eso sí, en esa época que dices comíamos un sándwich en cualquier esquina, porque es lo que había, y ahora pues, hombre, un poquito mejor vivo", reconoce el actor, músico y dramaturgo que estará en casa, en Cádiz, desde este jueves 15 de septiembre al próximo domingo como maestro de ceremonias del show The hole X.

–¿Lo del Falla es un poquito más especial o, realmente, da igual?

–Siempre, siempre, es especial. En la compañía lo saben, yo tengo que hacer Cádiz. Actuar en el Falla es muy especial, lo fue desde la primera vez que tuve la oportunidad de hacerlo y siempre lo será.

–Dicen de ‘The hole’ que es un género en sí mismo, en cierta manera, como usted, creo que comparten espíritu. ¿Por eso repite?

–Me gusta esa comparación... No sé si soy un género en mí mismo pero me gusta pensar que sí... De todas formas, hablando de The hole es que es una mezcla de tantas cosas que, al final, se ha convertido en algo muy único. Me imagino que han salido o saldrán espectáculos que dirán, “es al estilo The hole”, y eso es maravilloso y demuestra que, en su día, fue un acierto mezclar cosas que, en principio, parecían imposibles de encajar. Yo siempre lo cuento de forma muy sencilla, todo el mundo saber hacer gazpacho y no a todo el mundo le sale igual de bueno.

–¿Cuál diría que es su principal cometido como MC?

–Pues hacer que todo tenga sentido, dar unidad al espectáculo y estar en contacto directo con el público, hacer que la gente se sienta en casa. De hecho, esta propuesta nació con el concepto de una gran casa, una gran mansión, donde el maestro de ceremonias es el anfitrión que recibe a sus invitados, los artistas y el público incluido.

–Cuando el público forma parte de un espectáculo puede pasar cualquier cosa...

–Pero estamos preparados para ello, vamos, llevo toda la vida haciendo eso, y, en realidad, eso es lo que me motiva, lo que me pone, lo que me gusta. Después de 10 años y casi 1.000 funciones que llevo hechas con The hole pues no todos los días sales igual, a veces estás menos motivado, por cansancio, porque me ha pasado algo, por mil cosas, pero, ¿sabes qué?, siempre, siempre, acaba la función y digo, joder, qué bien me lo he pasado.

–Los textos de este ‘The hole X’ son suyos, ¿verdad?

–Sí, bueno, en realidad siempre he participado. A ver, en el primer The hole aporté pequeños trozos, fragmentos de monólogos, alguna idea..., pero no hice nada concreto. Ya en The hole 2 sí lo hice entero y fue un proceso muy bonito porque todo el equipo creativo nos reunimos un fin de semana en una casa y fuimos creando el espectáculo. Yo ya entonces me ocupé de la dramaturgia, de la historia que iba a hilar todo, lo que se contaba de la historia de amor con la rata, que se volvía humana, la boda... Y, bueno, ahora para el décimo aniversario no te diría que ha sido fácil pero ya la estructura la tenía muy asimilada y hemos sido muy respetuosos con ella. Digamos que ya he ido a tiro hecho, sabía lo que tenía que hacer... Que aquí se necesita un monólogo, que aquí va una canción, que aquí un número... –

Confiéseme su momento preferido de ‘The hole X’

–El discurso final. Es que siempre es un momento especial ese discurso final en The hole porque le da un giro a todo el cachondeo anterior y lanza un mensaje muy bonito. Además me encanta que la gente se emocione como colofón a todos los estados de ánimo por los que pasan durante el espectáculo: risa, euforia, asombro..., y al final, emoción.

–La X nos remite al décimo aniversario pero también pensamos en sexo. ¿Cómo está tratado?

–Pues es que no diría sexo, como tal, nunca lo hemos planteado así... Es un show que tiene erotismo, sensualidad, juego... Y todo tratado de una manera muy natural, a veces, diría, que casi inocente... Hombre, sí hay un número de striptease, se ve alguna teta, algún rabo... Pero todo está muy bien hecho, muy bien medido. Tiene su puntito de erotismo, como dice mi madre cuando cocina, “se le echa, lo que admita”.

–¿Qué tiene que tener una propuesta para que dure 10 años?

–Te diría, “si lo supiera, lo haría”, pero es que lo estoy haciendo (ríe)... No, en realidad, no sé. Yo creo que en el caso de The hole tiene una alegría, transmite unas ganas de vivir y de disfrutar la vida que es contagiosa. De hecho, es el espectáculo que conozco que más gente ha ido a ver más veces.

–Bueno, su ‘Imbécil’ va para tres, que tampoco está nada mal

–Imbécil cayó de pie, me está dando muchas alegrías. Es un espectáculo muy trabajado, me encerré tres meses a escribirlo, un proceso de ensayos muy largo y, justo cuando lo iba a estrenar, empezó la pandemia. Pero algo que podría haberse convertido en una tragedia se convirtió en mi salvación porque en cuanto se pudo volver a los escenarios me salió mucho trabajo y, afortunadamente, pude salir adelante gracias a él en momentos tan malos. Pero, además, en el terreno artístico, Imbécil trata temas que siempre me han interesado porque yo escribo para entender las cosas, y ahí volqué mis preocupaciones sobre la libertad de expresión, los límites del humor, y mi homenaje al mundo de las palabras al que llevo dedicándome toda mi vida. Van para 3 años con él y creo que un añito más, al menos, seguiremos.

–¿Hablamos de música? ‘No se puede ser más’, single de un nuevo disco para 2023

–Un disco que está saliendo casi sin querer, por así decirlo. Poco antes de empezar el confinamiento casi había dado por zanjada mi carrera musical porque pensaba que ya estaba en un punto de no retorno pero durante el confinamiento me llegó una propuesta de Diputación de Cádiz para hacer un tema para el documental Yo te nombro, libertad. Lo hice, luego la banda (La Bizarrería) fue haciendo cosas en casa y, oye, nos quedó guay, así que se la mandé a un productor, Sasha Pantchenko, que hizo unas cosas muy bonitas... Después salió la peli de Ángeles Reiné Héroes de barrio y me dijo que también le hiciera un tema, que es este No se puede ser más y quedó bastante chulo, salimos contentos y ya nos animamos y tenemos unos cinco temas grabaos y esperamos terminar lo que nos queda entre abril y mayo. En verano hemos tocado bastante y nos han salido muchas cosas con la banda.

–Y en cartelera ‘Héroes de barrio’ y poco antes ‘Camera café’, ¿de dónde saca tiempo?

–Yo también me lo planteo, pero si te propones algo, se encuentra el tiempo. De momento, me lo paso bien; y, de momento, aguanto el ritmo. Aunque no sé hasta cuándo... Pero es que ahora mismo estoy mejor que nunca porque he empezado a hacer cosas mías, a llevar yo las riendas de lo que quiero hacer realmente. Grabé un programa piloto que creo que va a tener suerte y se va a colocar por ahí, estoy con un documental sobre la historia de mi familia, estoy con un libro de recetas con mi madre, tengo escrita una serie de televisión con un amigo y otra a punto de sentarme a escribirla, tengo el disco... Ahora lo que más me motiva es que todos los proyectos son míos y me está yendo guay. Siento que controlo lo que hago.