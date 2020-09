La 52ª edición de Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, continúa su andadura con una programación on line casi al completo, pero que ofrece algunas actividades presenciales. En este martes 29 de septiembre, por ejemplo, se podrán ver dos programas de proyecciones a concurso en los Multicines El Centro o la clase magistral de Ysabel Castro en el ECCO.

Así, los cines del Palillero acogerán la proyección de Sin título. Quinto movimiento, de Ricardo Perea y Julio Lamañan; Fuera de campo, de Pablo Vilas y Adriana Thomasa; Perrunillas, de Dena Parro Márquez; La espada me la ha regalado, de Miriam Martín; Paraíso, de Mateo Cabeza y Un día normal, de Carmen GP Granxeiro. en una sesión a las 20.00 horas; mientras que a las 22.00 horas se podrá ver el largometraje El trabajo o a quién pertenece el mundo, de Elisa Cepedal.

Otra de las actividades cuerpo a cuerpo del festival es la clase magistral de la especialista en Motion Graphics Ysabel Castro, que tendrá lugar esta tarde de 18.00 a 20.00 horas en la sala 7 del ECCO. Y es que desde los inicios del cine, la animación ha sido uno de los recursos más importantes utilizados tanto para crear efectos visuales como para transmitir información y representar la realidad que nos rodea. El cine documental no escapa a la influencia de la animación, que permite abordar datos, reconstruir ciudades o paisajes ya desaparecidos, recrear la historia y dar claridad a teorías y hechos con una riqueza expresiva que cautiva a las personas a las que se dirige la obra.

De esta forma, en esta masterclass, Castro (Sobre Ruedas, el sueño del automóvil (Óscar Clemente), La Granada imaginada (José Ortuño), Warmi, Mujeres fértiles (La Mirada Invertida), Memorables y Compramos tu barrio (Maloka Media) y Mujereando (Carmen Tamayo) ofrece un viaje por el uso de esta herramienta en el cine documental, además de hablar sobre los procesos que envuelven su creación.

Alcances, de lejos

Este peculiar Alcances ofrece la posibilidad de seguir el festival de manera gratuita on line a través de la plataforma Festhome. Eso sí, por bloques de días sólo se podrá ir viendo una parte de la oferta total.

Por ello, desde este lunes 28 y hasta el 30 de septiembre las películas que se podrán ver de la Sección Oficial en Festhome son los largometrajes Barzaj, de Alejandro G. Salgado; Las edades sensibles a la luz, de Pedro Sara y Violeta Pagán; y Video Blues, de Emma Tussell. Junto a estos títulos podrán verse los cortometrajes #Precaritystory, de Lorena Cervera e Isabel Seguí; La espada me la ha regalado, de Miriam Martín; Perrunillas, de Dena Parro; y Un fantasma recorre, de ovetense Tito Montero.

Las cintas de los ciclos paralelos también están en abierto en Festhome por bloques de días. Así, desde este lunes al miércoles se podrá ver de la sección Retrospectiva de Andrés Duque All you zombies, Color perro que huye, Ensayo final para utopía y Life betewn words not in fixed reality; y del homenaje póstumo a Renate Costa está disponible su cinta Resistente.

Días Internos, el ciclo más novedoso de este Alcances, que recoge algunas de las películas hechas en confinamiento, se verán estos días A puerta cerrada, de Isabel Requena Marín; Homeslck, de Paolo Natale García y Nocturno, de Óscar Villarroya.

Por último, de los dos ciclos fuera de concurso más veteranos de Alcances, Cádiz Produce y La Mirada Andaluza, se emiten Dos palomas para un verano extraño, de Castro Lorenzo y Libia verde. Memoria andaluza de la Jamahiriya, de la Asociación de estudios históricos e intervención social, Lumbre y Patricio Javier Musalem Nazar; y El vino, el mundo y nosotros, de Antonio Lobo y Rojo tinto, de Blanca Gómez y Agustín Ríos, respectivamente.

Además de las proyeccioines, los tradicionales Desayunos con realizadores de la Sección Oficial se siguen celebrando pero en forma de encuentros on line desde la plataforma de la revista digital FilmAnd. Durante la jornada de hoy martes 29 estarán Alejandro G. Salgado, Dena Parro, Lorena Cervera e Isabel Seguí, a partir de lass 12.30 horass.