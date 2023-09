El 38 FIT de Cádiz busca artistas o aficionados para los espectáculos de inauguración y cierre

El 38 Festival Iberoamericano de Teatro acaba de abrir convocatoria en busca de artistas o aficionados a las artes escénicas que quieran integrarse en los elencos de los montajes de apertura y cierre de la cita que se desarrolla entre los días 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2023. Se trata de dos espectáculos creados por la reconocida artista uruguaya Tamara Cubas, Multitud, que inaugura el FIT los días 20 y 21 de octubre en la Plaza de la Catedral y Ofrenda para el monstruo, que lo clausura sobre las tablas del Gran Teatro Falla los días 4 y 5 de noviembre.

La artista uruguaya Tamara Cubas -reconocida internacionalmente por su Trilogía Antropofágica- ya estuvo presente en el FIT en la edición 2021 con la instalación Esculpir el silencio en el Baluarte de la Candelaria. Esta vez propone llevar a escena dos montajes participativos, dos obras corales que exploran las poéticas del movimiento humano en distintas ciudades del mundo pues han pasado ya por Ámsterdam, Ciudad de México, Turín, Zúrich, Lyon, Barcelona y Sevilla. Ahora las piezas llegan a Cádiz donde cobrarán nuevos sentidos al adaptarse a su ciudadanía, a los entornos sociales y culturales gaditanos en los que desarrollará su investigación escénica. Tanto Multitud como Ofrenda para el monstruo ponen de manifiesto la complejidad y la fuerza de lo colectivo, la posibilidad de afectar y ser afectados por los demás, la importancia de disentir y de llegar a pactos, y el juego entre lo común y lo individual en la toma de las decisiones que construyen nuestra realidad.

Multitud es un experimento socio-estético entre un grupo amplio y heterodoxo de personas que ocupan un espacio público y emblemático de la ciudad. El colectivo establece las relaciones interpersonales desde una responsabilidad compartida y una organización común, poniendo en marcha un ejercicio de escucha, de negociación, de coexistencia, de hospitalidad, de jerarquías y de poder. Para esta pieza se busca entre 70 y 100 intérpretes a partir de 16 años, bailarines, actores, artistas circenses y artistas no profesionales o personas que estén interesadas en el proyecto artístico, en buena forma física, y que se comprometan con el desarrollo de los ensayos que se celebrarán, en jornadas intensivas en Cádiz, entre los días 13 y 19 de octubre.

En Ofrenda para el monstruo Tamara Cubas pone el foco en lo que significa ser joven, ese momento gozoso, complejo y frágil, de transición a la vida adulta, junto a intérpretes entre 18 y 24 años. La dramaturga habla de nuevo de negociación y de cómo nos interrelacionamos con los demás mientras crea un retrato de la juventud, de su potencialidad y sus vulnerabilidades. Busca escucharles, comprenderles y acompañarles en este rito de paso a la edad adulta del que dependemos como sociedad. Para Ofrenda para el monstruo se busca una treintena de jóvenes intérpretes, entre 18 y 24 años, estudiantes de danza o con afición por las artes escénicas; que sean capaces de soportar una actividad física intensiva y de comprometerse con el desarrollo de los ensayos que se celebrarán en jornadas completas en Cádiz entre los días 25 de octubre y 1 de noviembre.

Tamara Cubas

Coreógrafa, artista visual y gestora cultural uruguaya, reconocida internacionalmente por su Trilogía Antropofágica, Tamara Cubas desarrolla principalmente su producción en la escena, interviniendo en otros soportes como la performance o la instalación, aunque su trabajo opera siempre sobre el cuerpo y las relaciones. En las prácticas escénicas desarrolla dos líneas de investigación: una ahonda sobre el cuerpo performático en una constante búsqueda de su autonomía. La segunda línea se refiere al Otro, desarrollando proyectos con comunidades no artísticas, en este camino los temas recurrentes son la historia, la patria, el poder, lo político, las relaciones interpersonales, la heterogeneidad y el disenso. Tamara Cubas ha bailado con el coreógrafo brasilero Marcelo Evelin y Luciana Achugar y ha realizado audiovisuales para Contradanza (Uruguay), Demolition Inc y The Meekers (Holanda,) entre otros. Su trabajo ha sido exhibido en diversos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Es codirectora artística del colectivo Perro Rabioso; y una de las principales figuras de las artes escénicas de su país. La 38 edición del FIT de Cádiz está organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM del Ministerio de Cultura, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la UCA y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz.