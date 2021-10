El virus bagaza, la gran amenaza de la perdiz roja

El virus bagaza se está cebando con la población de perdiz roja gaditana y esto trae de cabeza a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y a los propios cazadores. “Nosotros -dice Daniel Sánchez, delegado provincial- hemos puesto en marcha este año una campaña de protección, porque desde 2010 o 2011 no se registraba una mortandad tan alta de perdiz roja. Hemos puesto en marcha un plan de gestión durante todo el mes que empezó la pasada semana, donde se van a hacer censos de perdices, controles de sueltas ilegales, inspecciones de las granjas autorizadas que hay en la provincia, para favorecer que no haya sueltas que puedan dañar a la perdiz roja autóctona. No es que no vaya a haber campaña de caza de perdiz roja, porque hemos visto que hay bastante densidad todavía en los distintos cotos, pero nos preocupa que el virus afecte a más población”.

Más preocupado se mostraba Gonzalo Domecq, presidente de la Asociación Defensa de la Perdiz Roja Autóctona. “El tema del virus bagaza es lo que copa las noticias en el mundo cinegético ahora mismo. Los cotos donde está pegando este virus se quedan con un 30% de la población. La viabilidad de la perdiz así es complicada. O se toman medidas o esto va a ser un desastre. Lo que nosotros proponemos es que la administración declare la perdiz roja como especie prioritaria, al menos en la campiña de Cádiz y la zona de Medina Sidonia, que es donde más está afectando el virus”.

También indicó que “hay que agradecer que la Delegación Provincial de Medio Ambiente se ha puesto las pilas en este tema, se ha tomado muy en serio limitar las posibles sueltas ilegales que hay, porque desde luego si la perdiz de granja se cruza con la perdiz roja salvaje sería el fin. Estamos luchando porque siga adelante la pureza genética, la posible inmunidad, porque parece ser que las que queden vivas van a estar ya inmunizadas y puede ser hereditaria, y puede haber una vía de salvación, porque con este virus va a ser muy difícil”.

El virus bagaza, proveniente de África, afecta también al faisán, a la paloma torcal y algunas especies que se están analizando. De momento sólo está afectando a la provincia de Cádiz y está certificado por un laboratorio oficial. “Si se hace recurrente será un desastre porque hablamos de que Cádiz es la zona con mayor densidad de perdiz roja del mundo entero, y con este problema pues esta diversidad se pone en peligro”, dice Domecq. “Viene gente a cazar perdiz desde todo el mundo. Es la especie más emblemática que tenemos y está en riesgo, así que ahora mismo es tremenda la situación que tenemos”, comenta.

Aclara además que en la provincia de Cádiz hay unos 450 cotos con ojeos autorizados para cazar la perdiz roja, y en un ojeo intervienen entre 100 y 150 personas. “El impacto social y económico es brutal. Eso por no hablar del cuidado de la perdiz durante todo el año”, concluye.