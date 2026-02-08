Por grupos, por turnos y acompañados de la Guardia Civil. De esta manera han podido acceder este domingo a Grazalema los primeros 191 vecinos que permanecen desalojados del pueblo desde el pasado jueves 5 de febrero. Y lo han hecho para poder recoger enseres personales y de primera necesidad o incluso para recoger animales o dejarles comida, ya que el desalojo del municipio de realizó con poco margen para que los vecinos tan siquiera pudieran organizar su salida con calma. La iniciativa parte del Ayuntamiento del municipio, conocedor de que muchos vecinos dejaron atrás cosas importantes como medicinas, documentación personal o aparatos electrónicos como cargadores de móviles. Los vecinos que requieran acceder a sus viviendas deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 638100748 indicando nombre, dirección, teléfono de contacto y necesidad. El desalojo del pueblo se estima que durará al menos una semana.