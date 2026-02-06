Los efectos de la borrasca de Leonardo siguen causando estragos en la provincia de Cádiz. 1.700 vecinos de Arcos han sido desalojados en las últimas horas. La noche ha sido relativamente tranquila. La presa de Arcos está desembalsando a 700 metros cúbicos por segundo, su caudal máximo forzado. De forma automática serían 500 metros cúbicos por segundo. Se han abierto las compuertas de forma manual con grúas, de ahí el aumento del caudal en un desembalse necesario.