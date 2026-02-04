Una carretera se hunde por completo en Alcalá del Valle
Un talud causó el colapso de una de las vías principales de acceso a este pueblo de la Sierra de Cádiz
La situación de muchos municipios de la Sierra de Cádiz durante esta sucesión de borrascas no está siendo fácil. A la cantidad de agua acumulada, se le suman los destrozos en las carreteras que dejan incomunicadas a estas poblaciones. La carretera A-7276 de Alcalá del Valle con Setenil quedó cortada totalmente ayer por un impresionante socavón que hace imposible transitar esta vía. La DGT comunicó el corte a las 18:52. Cabe resaltar que este municipio también cuenta con un carril cortado en la carretera que une Alcalá del Valle con Olvera por desprendimientos.