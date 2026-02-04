Borrasca Leonardo
Alerta por la borrasca Leonardo en Cádiz, en directo

04 de febrero 2026 - 09:08

La situación de muchos municipios de la Sierra de Cádiz durante esta sucesión de borrascas no está siendo fácil. A la cantidad de agua acumulada, se le suman los destrozos en las carreteras que dejan incomunicadas a estas poblaciones. La carretera A-7276 de Alcalá del Valle con Setenil quedó cortada totalmente ayer por un impresionante socavón que hace imposible transitar esta vía. La DGT comunicó el corte a las 18:52. Cabe resaltar que este municipio también cuenta con un carril cortado en la carretera que une Alcalá del Valle con Olvera por desprendimientos.

