Chiclana celebra junto a Víctor Manuel 75 años de canciones

No es nada fácil encontrar una trayectoria tan prolífica en éxitos y trascendencia como la de Víctor Manuel. El célebre cantante y compositor asturiano, historia viva de la música española tanto en solitario como al lado de su mujer Ana Belén, visitará este 28 de julio Chiclana, a partir de las 22:30 horas, como uno de los grandes nombres del cartel que propone este verano Concert Music Festival 2023.

El cantautor recala este viernes en el poblado marinero de Sancti Petri para celebrar junto a su público 75 años de recuerdos musicales, con la gira La vida en canciones. El escenario lo cura todo. En ella, Víctor Manuel repasa su larga trayectoria artística a través de sus canciones más conocidas y reconocidas, como Soy un corazón tendido al sol, El abuelo Víctor, Sólo pienso en ti o Nada sabe tan dulce como su boca, entre otras muchas melodías imperecederas. La vida en canciones es, además, el título de un álbum recopilatorio que salió a la venta el pasado año y que recoge esos éxitos en formato de CD triple.

Lejos de plantear una posible retirada de la música, el propio artista explica de esta manera el por qué de dicha celebración sobre los escenarios: “Hago un alto en el camino pero sigo… Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero, gracias por recordármelo y traer a mi memoria a aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española, para ponerle cara y ojos a los que había escuchado y ya me gustaban”.

Esta serie de espectáculos, por consiguiente, lleva al cantante y compositor a “mirar para atrás con agrado” y compartir con la audiencia lo mejor que tiene, su talento para contar historias que marcan de por vida.

Las entradas para asistir a cualquiera de los espectáculos que ofrece durante los meses de julio y agosto el cartel de Concert Music Festival 2023 pueden adquirirse a través de la web www.concertmusicfestival.com.