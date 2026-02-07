Así se ven desde el aire los puntos más críticos por inundaciones en Cádiz: imágenes de zonas aisladas y rodeadas por el agua
Las lluvias de la borrasca Leonardo ha dejado escenarios impactantes en la provincia de Cádiz, con zonas completamente anegadas, y en muchos casos aisladas, donde hasta hace poco más de una semana discurrían carreteras o caminos. Y la situación, lejos de normalizarse, podría extenderse un poco más en el tiempo con la llegada de Marta, una nueva borrasca que ha vuelto a activar los avisos por precipitaciones intensas en comarcas ya muy castigadas como la de la Sierra de Grazalema