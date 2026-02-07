Carnaval
Aplazada la final infantil del COAC 2026 y la sesión de romanceros por el aviso naranja de este sábado
Arcos
Arcos / J. A.

Así se ven desde el aire los puntos más críticos por inundaciones en Cádiz: imágenes de zonas aisladas y rodeadas por el agua

Las lluvias de la borrasca Leonardo ha dejado escenarios impactantes en la provincia de Cádiz, con zonas completamente anegadas, y en muchos casos aisladas, donde hasta hace poco más de una semana discurrían carreteras o caminos. Y la situación, lejos de normalizarse, podría extenderse un poco más en el tiempo con la llegada de Marta, una nueva borrasca que ha vuelto a activar los avisos por precipitaciones intensas en comarcas ya muy castigadas como la de la Sierra de Grazalema

Entre Leonardo y Marta, Arcos descansa

07 de febrero 2026 - 09:26

Arcos
1/18 Arcos / J. A.
La Ina, Jerez
2/18 La Ina, Jerez / J. A.
CA-3110, Jerez
3/18 CA-3110, Jerez / J. A.
Camposoto, San Fernando
4/18 Camposoto, San Fernando / J. A.
Llanos de las Huertas, Arcos
5/18 Llanos de las Huertas, Arcos / J. A.
Benalup-Casas Viejas
6/18 Benalup-Casas Viejas / J. A.
Arcos
7/18 Arcos / J. A.
Urb. La Gallarda, Arcos
8/18 Urb. La Gallarda, Arcos / J. A.
Arcos
9/18 Arcos / J. A.
CA-3110, Jerez
10/18 CA-3110, Jerez / J. A.
CA-3110, Jerez
11/18 CA-3110, Jerez / J. A.
Las Pachecas, Jerez
12/18 Las Pachecas, Jerez / J. A.
CA-3113, Jerez
13/18 CA-3113, Jerez / J. A.
El Santiscal
14/18 El Santiscal / J. A.
Arcos
15/18 Arcos / J. A.
Arcos
16/18 Arcos / J. A.
Autovía del Sur, Jerez
17/18 Autovía del Sur, Jerez / J. A.
Arcos
18/18 Arcos / J. A.

