Vacunas coronavirus: Cádiz supera las 300.000 dosis administradas

Las dosis de las vacunas del coronavirus administradas en la provincia de Cádiz superan este sábado las 300.000 dosis, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En total serían 305.749 dosis en la provincia de Cádiz, con 74.547 con inmunizadas, es decir, con dos dosis puestas. Eso quiere decir que con una hay hasta día de hoy 231.202 gaditanos.

Los números de la jornada dejarían al 5,9 por ciento de la población totalmente inmunizadas, con el total del fármaco bien, de Pzfer, AstraZeneca o Moderna, puesto. Alcanzaría hasta el 18,5% en el caso de personas con una dosis. En la última semana ha sido constante el ritmo de vacunación, con distintos grandes puntos en marcha, entre ellos el Palacio de Congresos en Cádiz.

Desde el SAS se ha hecho un llamamiento para que todas aquellas personas mayores de 76 años que no se hayan vacunado llamen a sus centros de salud. Para ello han difundido también distintos teléfonos: 956833845 y 689994543, a los que puede llamarse en horario de 8.00 a 20.00, de lunes a viernes y se les asignará una cita.

Este viernes, el presidente de la Junta pidió que se intensifique la llegada de dosis porque si no será “muy difícil” mantener el actual ritmo de vacunación y “podría darse el caso” de que no se utilicen algunos de los grandes centros porque no haya “suficientes”.