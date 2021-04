Coronavirus Cádiz: Primeras colas en el Palacio de Congresos para vacunarse a partir de los 77 años

La cola empieza a hacerse más larga en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde han sido convocados mayores de 77, 78 y 79 años para la vacunación contra el Covid. "Más de 300 tienen que pasar a lo largo de la mañana", comentaba un miembro de Protección Civil encargado del Covid, que señalaba que muchos han llegado "mucho antes de la hora a la que han sido convocados, a partir de las 10 de la mañana".

Y es que las ganas son muchas para recibir la primera dosis de la esperada vacuna "y empezar a salir ya de esta", comenta Eduardo, muy contento con la llegada de este momento. A las 10.28 tenía cita y a las 10.30 ya entraba al esperado momento, por lo que va en hora.

Un poco más atrás se encontraba Ana María, para la que este momento no suponía ningún temor. "Después de la caída que he tenido esto no me parece nada, solo tengo ganas de ponérmela ya", comentaba con el brazo enyesado, mientras esperaba en la cola junto a su hija.

Ante la llegada de personas mucho antes de la hora, se recuerda la importancia de acudir a la cita según lo previsto para evitar aglomeraciones en plena pandemia.