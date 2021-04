Coronavirus Cádiz: La provincia suma 240 casos en una jornada sin muertes

La provincia de Cádiz suma este sábado 240 casos más confirmados de coronavirus, 7 menos que ayer pero la segunda cifra de datos diarias más alta de esta semana. El pico del mes se alcanzó el día 8, con 308 contagios confirmados en un día. La mejor noticia de la jornada es que la Junta no notifica ningún fallecimiento, que son ya 1.413 oficialmente desde el inicio de la pandemia.

Además, las hospitalizaciones continúan estables, sin grandes cambios en esta semana. Salud informa que ahora mismo hay 126 pacientes en los hospitales gaditanos con COVID, y 25 de ellos están graves en las UCI. Es la tercera cifra más baja de Andalucía.

Hasta el lunes no se sabrá qué cambios se producen en la incidencia con los casos detectados en el fin de semana. El viernes la provincia cerró datos con 188,8, la segunda menor de la comunidad, pero con la situación desbordada en la Sierra de Cádiz, donde asciende a 823 de media de la comarca con cinco pueblos por encima de mil de tasa por 100.000 habitantes, uno de ellos incluso cercano a los 4.000, Puerto Serrano. El alcalde ha pedido medidas para esta ola "criminal" en el pueblo.

En total, desde marzo se han confirmado por pruebas 76.398 casos de covid en la provincia, 1.413 personas han fallecido y 64.084 se han recuperado, 273 más en los datos de este sábado. Las hospitalizaciones alcanzan las 5.304, 587 en las unidades de cuidados intensivos desde que comenzó la pandemia.

Vacunación

La jornada deja también nuevos datos en el avance de la vacunación. La Junta afirma que hasta este sábado, se han administrado más de 300.000 dosis del fármaco (305.749) en la provincia de Cádiz y que en total las personas que ya tienen dos dosis son 74.547. Eso quiere decir que con una hay 231.202 gaditanos.

Este viernes, el presidente de la Junta pidió que se intensifique la llegada de dosis porque si no será “muy difícil” mantener el actual ritmo de vacunación y “podría darse el caso” de que no se utilicen algunos de los grandes centros porque no haya “suficientes”.