Puerto Serrano exige medidas para frenar la “cuarta ola criminal” que castiga el pueblo

El Ayuntamiento de Puerto Serrano ha pedido formalmente a la delegación de Salud de la Junta de Andalucía que se “tomen medidas extraordinarias” en la localidad, “a la altura de la tasa de contagios que estamos padeciendo, fruto de una velocidad de transmisión del virus sin precedentes desde el inicio de la pandemia”. Puerto Serrano ha batido un récord en la provincia con una tasa de incidencia de casi 4.000 contagios por 100.000 habitantes. El alcalde de la localidad, Daniel Pérez, exige medidas extraordinarias para frenar la “cuarta ola criminal” que está castigando el pueblo

El alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, participó, junto con los alcaldes de Bornos, Alcalá del Valle y Espera, en una reunión con la delegada de Salud, Isabel Paredes, y con la cúpula sanitaria del distrito. En dicha reunión, Pérez insistió en que si la delegación tenía conocimiento de los motivos por los que la tasa en la Sierra de Cádiz quintuplicaba la de otros distritos, ya que “se alegan únicamente cuestiones de tipo social, cuando no creo que haya unas diferencias enormes entre la Sierra de Cádiz y otras comarcas en lo relativo al mantenimiento de las normas de prevención, seguridad, etc…”. El primer edil polichero recalcó que ha habido días en los que, de 60 PCRs realizadas, “han salido 48 positivos, lo que implica que no sólo estamos hablando de la ampliación de los círculos de rastreo y la localización de un mayor número de contactos de riesgo, “sino también de una velocidad de contagio de la que no conocemos antecedentes”.

Según explica Pérez, desde las autoridades sanitarias se les ha señalado que después de un año de pandemia “el comportamiento del virus sigue siendo imprevisible”, por lo que, más allá de cuestiones puramente médicas, deben vigilarse factores sociales como la forma en la que los trabajadores se están trasladando al campo o la movilidad de la población.

Tanto Daniel Pérez como el resto de los ediles han solicitado a la Junta medidas “extraordinarias, a la altura de la situación”: refuerzo del rastreo, refuerzo del seguimiento de los contagiados, una mayor agilidad y mayor precisión en la remisión de los listados de positivos y confinados a la Policía Local, un aumento de la dotación del personal sanitario y que se realicen cribados extraordinarios en horario de tarde, “dado que una buena parte de la población trabaja en el campo y le es difícil prescindir de tantos jornales”.

Pérez también recalcó que se le ha pedido a Subdelegación del Gobierno una mayor presencia en la localidad de la Guardia Civil, que ayude a garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención, junto con la Policía Local que por sí sola “sólo puede llegar hasta donde puede llegar, a pesar del enorme esfuerzo que vienen realizando desde el inicio de la pandemia”.

Desde el Ayuntamiento afirman que “se han reforzado en todo lo posible las cuestiones que consideramos que están a nuestro alcance: se han intensificado las desinfecciones más si cabe, se han replanteado los dispositivos de seguridad con los medios limitados que contamos, se ha reorganizado los servicios especialmente sensibles como ayuda a domicilio, se está ayudando en los rastreos hasta donde la ley lo permite y se está atendiendo las muchísimas necesidades de las familias con positivos y confinados, de manera que casi toda la maquinaria municipal está, ahora mismo, intentando paliar los efectos de esta crisis abierta”.

Finalmente, el alcalde ha vuelto a hacer un llamamiento colectivo para que “los vecinos y vecinas de Puerto Serrano salgan a la calle lo mínimo posible, ya que todos los expertos coinciden en que, con independencia del resto de las medidas, lo más eficaz es reducir la movilidad para poder terminar así con la expansión del virus”.