Coronavirus Cádiz: Así está la incidencia por municipios

La incidencia del coronavirus en la provincia sube este viernes ocho puntos hasta 188, siguiendo la tónica de ascenso que se vive en Andalucía, aunque la provincia sigue la segunda con mejor tasa por 100.000 habitantes. Al contrario que en la tercera ola, la mayoría de la provincia aguanta mejor este incremento y todos los distritos menos uno siguen en nivel 2 de alerta. Aún así, lleva dos jornadas seguidas de contagios diarios por encima de los 200.

No pasa lo mismo en la Sierra. La situación sigue igual o más preocupante si cabe, en nivel 4 de alerta, con cuatro pueblos con todo cerrado a cal y canto y con otros dos cerrados perimetralmente. Villamartín, que este viernes supera la tasa de 1.000, se libra del cierre de bares y comercios por un día, ya que el comité de alertas se celebra los jueves y no hay otro previsto hasta la próxima semana. Así, son en verdad cinco ya los municipios con encima de mil en la comarca: Alcalá del Valle (1.824.3), El Bosque (2.292,9), Ubrique (1.601,9), Villamartín (1.013,7) y Puerto Serrano, que con una tasa de 3.889,4 parece no tener techo en cuanto a número de contagios en esta cuarta ola. Espera está por encima de 500.

En el distrito Bahía-La Janda se libra del cierre perimetral Barbate, que este viernes supera los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días (518,7) y que es la población en peor situación ahora en la zona. Del resto sólo supera el riesgo alto El Puerto con 163,5. El distrito tiene una tasa de 128,6.

En Jerez-Costa Noroeste se incrementa al mismo ritmo que en la Bahía, es decir, de forma lenta y sin subidas bruscas. Sanlúcar con 190,7 es la tasa más alta.

En el Campo de Gibraltar, los dos distritos se mantienen por debajo de la media de 100 casos de incidencia en dos semanas, aunque suben varios puntos respecto al jueves. Algeciras vuelve a estar por encima con 103,2.

Salud en general notifica 2.349 casos confirmados en dos semanas en la provincia, de los que 1.003 se han dado en la última semana, lo que puede significar un retroceso en los próximos días. Hasta el lunes no se conocerán más datos actualizados sobre las tasas por municipios.

La tasa de incidencia por municipios

Campo de Gibraltar Oeste 89,1

Algeciras 103,2

Los Barrios 71,5

Tarifa 16,5

Campo de Gibraltar Este 90,9

Castellar de la Frontera 196,3

Jimena de la Frontera 164,0

San Martín del Tesorillo 0,0

La Línea de la Concepción 95,9

San Roque 63,3

Bahía de Cádiz-La Janda 128,6

Alcalá de los Gazules 95,7

Barbate 518,7

Benalup-Casas Viejas 42,9

Cádiz 124,7

Chiclana de la Frontera 118,6

Conil de la Frontera 8,8

Medina Sidonia 59,5

Paterna de Rivera 0,0

El Puerto de Santa María 163,5

Puerto Real 95,9

San Fernando 86,3

Vejer de la Frontera 110,9

Jerez-Costa Noroeste 141,4

Chipiona 57,2

Jerez de la Frontera 133,3

Rota 167,3

San José del Valle 22,6

Sanlúcar de Barrameda 190,7

Trebujena 99,8

Sierra de Cádiz 823,7