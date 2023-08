UGT denuncia que los auxiliares de autopsias sustitutos del IML de Cádiz carecen de formación

La selección para la cobertura de las vacaciones de los auxiliares de autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz "vuelve a ser un desastre", denuncia el sindicato UGT, que advierte que las personas elegidas "carecen de experiencia y titulación específica".

El Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz se encuentra así con un grave problema otro verano más. Según explica el sindicato en una nota, el personal que llega para cubrir las vacaciones de los auxiliares de autopsias no tiene formación ni experiencia, provocando en algunos casos quejas de familiares al recibir los cuerpos, de las empresas funerarias, e incluso la pérdida de muestras esenciales para los procesos judiciales en casos tan graves como homicidios, accidentes de tráfico o agresiones sexuales.

"Este año entre los seleccionados hay una auxiliar de notaría, un encargado de almacén de muebles, un técnico en bellas artes, un ingeniero técnico agrícola y un licenciado en derecho. Esto provoca que los compañeros que sí saben del trabajo a realizar se sobrecargan, al ser una labor muy reglamentada en los pasos a seguir para dar seguridad jurídica a la autopsia y no crear una indefensión por una mala praxis", expone el comunicado.

A juicio de UGT, el envío de personal no cualificado por parte del Departamento de Justicia llega a ser peligroso tanto para los propios auxiliares como para los forenses que deben encargarse de realizarlas junto a personas que no tienen los conocimientos mínimos para manejar un instrumental tan específico. "Por poner algún ejemplo, han llegado a darse casos de auxiliares que en su primer día se han pinchado con una aguja mientras tomaban muestras a un cadáver portador del virus del SIDA. En otra ocasión, un auxiliar sustituto, sin formación, clavó un bisturí a un forense durante una autopsia al no controlar el manejo del instrumental, lo que provocó que el forense incluso tuviera que tomar antirretrovirales durante un año".

El Instituto de Medicina Legal de Cádiz cuenta con cuatro auxiliarse de autopsias para toda la provincia. Tres de ellos en Cádiz y otro en Algeciras. En la mayoría de los casos, el Servicio de Patología Forense se encuentra en la capital de la provincia, no obstante, habida cuenta las especiales condiciones del Campo de Gibraltar, se decidió dotarlo de esta unidad. El problema es más acuciante en Algeciras, ya que nadie cubre las vacaciones del auxiliar.

Hay que tener en cuenta que una autopsia mal realizada puede suponer la pérdida de información básica y esencial para posteriores reclamaciones a efectos legales. Es por esto por lo que UGT reclama que los trabajadores accedan con la titulación, una formación y una experiencia contrastada.

"Se dan situaciones inexplicables, como que un técnico titulado en prácticas forenses no encuentre trabajo y otra obtenga el puesto con una formación académica que no va más allá del graduado escolar. UGT denuncia que desde hace años se topan con que los candidatos a cubrir las vacaciones de los auxiliares de autopsia no responden a los requisitos que se exigen en la convocatoria, que son muy claros: titulación y la aceptación expresa por parte del nuevo trabajador de las tareas a las que se va a enfrentar", concluye el sindicato.