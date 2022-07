Auxiliares de autopsias sin formación ponen en peligro informes forenses

Como cada verano, el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz se encuentra con un problema de gran envergadura: el personal que llega para cubrir las vacaciones de los auxiliares de autopsias no tiene formación ni experiencia, provocando en algunos casos quejas de familiares al recibir los cuerpos, de las empresas funerarias, e incluso la pérdida de muestras esenciales para los procesos judiciales en casos tan graves como homicidios, accidentes de tráfico o agresiones sexuales.

El envío de personal no cualificado por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) llega a ser peligroso tanto para los propios auxiliares como para los forenses que deben encargarse de realizarlas junto a personas que no tienen los conocimientos mínimos para manejar un instrumental tan específico. Por poner algún ejemplo, han llegado a darse casos de auxiliares que en su primer día se han pinchado con una aguja mientras tomaba muestras a un cadáver portador del virus del SIDA. En otra ocasión, un auxiliar sustituto, sin formación, clavó un bisturí a un forense durante una autopsia al no controlar el manejo del instrumental, lo que provocó que el forense incluso tuviera que tomar antirretrovirales durante un año.

El Instituto de Medicina Legal de Cádiz cuenta con cuatro auxiliarse de autopsias para toda la provincia. Tres de ellos en Cádiz y otro en Algeciras. En la mayoría de los casos, el Servicio de Patología Forense se encuentra en la capital de la provincia, pero teniendo en cuenta las especiales condiciones del Campo de Gibraltar se decidió dotarlo de esta unidad. El problema es más acuciante en Algeciras, ya que nadie cubre las vacaciones del auxiliar.

Hay que tener en cuenta que una autopsia mal realizada puede suponer la pérdida de información básica y esencial para posteriores reclamaciones a efectos legales. Es por esto por lo que UGT reclama que se cree una bolsa de trabajo específica para estos auxiliares, donde accedan con una titulación, una formación y una experiencia contrastada, puesto que la premura de la incorporación al puesto que van a desempeñar impide hacerse con las claves del trabajo en las semanas en que van a desarrollarlo. Se dan situaciones inexplicables, como que un técnico titulado en prácticas forenses no encuentre trabajo y otra obtenga el puesto con una formación académica que no va más allá del graduado escolar.

Joaquín Torres, presidente de la sección de Servicios Públicos de UGT, comentaba ayer a este diario que hay personas que al llegar a su nuevo puesto de trabajo “salen corriendo cuando ven que tienen que abrir un cadáver, tomar muestras de los órganos, volver a coserlo y prepararlo para entregárselo a los familiares”. “Hay gente –continúa– que piensa que el puesto que se les ofrece de auxiliar de autopsia es casi de papeleo, y no es así. Desde UGT denunciamos que falta una cobertura en vacaciones con personal que tenga formación forense. Para este trabajo no sirve cualquiera. Ni siquiera un estudiante de medicina si no ha estudiado la materia, que se da en sexto curso”, indicó.

En una ocasión incluso un auxiliar cortó con un bisturí a un forense, que tuvo que medicarse

UGT denuncia que desde hace años se topan con que los candidatos a cubrir las vacaciones de los auxiliares de autopsia que selecciona el SAE “no responden a los requisitos que se exigen en la convocatoria, que son muy claros: titulación y la aceptación expresa, por parte del nuevo trabajador, de las tareas a las que se va a enfrentar. “Hemos tenido casos en los que desde el Servicio de Administración Pública se han dado los datos de dos personas y al ponernos en contacto con ellos telefónicamente han advertido que no tienen experiencia, ni conocimientos en el campo de las autopsias ni saben nada de instrumental o técnicas, por no hablar ya de los riesgos laborales”.

Recuerda Joaquín Torres que una autopsia no es un trámite más que se pueda aplazar sine dia. “Una autopsia hay que hacerla en 24 horas, hay que sacar las muestras en su momento y entregar el cadáver cuanto antes a sus familiares”. Por ello, desde UGT se insiste en la necesidad “de crear una bolsa de trabajo donde figuren auxiliares forenses titulados y cualificados que puedan ejercer con total seguridad y capacitación desde el mismo momento de su incorporación. Porque las muestras de cada órgano: pulmón, hígado, corazón, cerebro..., deben conservarse con sus líquidos correspondientes”.

Las autopsias en Algeciras se realizan en el propio hospital, mientras que en Cádiz se ha llegado a un acuerdo para llevarlas a cabo en unas dependencias acondicionadas para ello en el Tanatorio de Servisa. “Por más que haya quien piense que los auxiliares de autopsias conforman el eslabón más bajo de la cadena, lo cierto es que su labor es esencial, y una mala práxis puede poner en peligro informes valiosos e imprescindibles para el sistema judicial, además de para los propios familiares de los fallecidos a la hora de, por ejemplo, presentar una reclamación de cualquier tipo, ya sea por un accidente o por una simple intoxicación alimentaria, como nos ha ocurrido en alguna ocasión”.