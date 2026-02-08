Ubrique recupera la normalidad tras una noche sin desbordamiento del río: parte de los vecinos desalojados ya pueden regresar a sus casas

Ubrique recupera poco a poco la normalidad después de que en la noche del sábado 7 de febrero unos 350 vecinos tuvieran que ser desalojados "por riesgo de movimientos de tierra". De hecho, y tras la reunión este domingo de la Junta del Plan de Emergencias Local, se ha decidido rebajar a 1 el nivel de emergencias después de una noche que ha transcurrido sin sobresaltos y sin que se registre el desbordamiento del río en ningún punto.

Los técnicos municipales se encuentran valorando el estado en que se encuentran las viviendas afectadas. Según el último comunicado del Ayuntamiento, pueden ya regresar a sus casas los vecinos de las calles Candelaria, Sol, Avenida Diputación, bajos de Patacabra y Curtidores mientras que los ubriqueños que tuvieron que subir hasta plantas elevadas en residencias de la rivera del río, ya pueden volver a hacer uso de las plantas inferiores. Los que viven en la calle Manuel de Falla aún deben esperar a la inspección técnica de los edificios mientras que los de Lavadero tendrán que esperar aún más para regresar a sus hogares. El Consistorio insta a llamar a la Policía Local (956 46 08 33) para solventar cualquier tipo de duda a este respecto. Las autoridades, no obstante, recuerdan que la situación de desalojo se puede retomar en caso de que sea necesario.

También se están inspeccionando los centros educativos ante la posibilidad de volver a las clases este lunes.

El agua ha circulado en Ubrique en superficie

Una de las medidas que se adoptó el sábado para rebajar la presión del alcantarillado de la zona del casco antiguo y mejorar las filtraciones en las viviendas fue deja fluir el agua por las calles del municipio. En esta línea, Aguas de Ubrique está valorando el nivel del caudal de Ubrique Alto para aliviar la bajada del agua. La Guardia Civil seguirá sin embargo controlando el cordón de seguridad de los márgenes del río.

Por último, se ruego prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.

Preocupan el "riesgo de movimientos de tierra"

Tras la ingente cantidad de agua caída sobre el pueblo, la preocupación se centra ahora en la posibilidad de que se produzcan "movimientos de tierra", una eventualidad de la que ya advertía el sábado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien llamó de cualquier manera a la calma y a la prudencia.

Especialistas en hidrogeología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en coordinación con técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se encuentran en Ubrique analizando la situación del terreno y su evolución tras varios días de lluvias intensas.

Los trabajos se centran en el estudio de desprendimientos, la saturación del suelo y la evaluación de posibles riesgos asociados, con el objetivo de anticipar escenarios y aportar criterios técnicos a la toma de decisiones preventivas. Estas inspecciones de campo permiten valorar el comportamiento del terreno ante episodios prolongados de precipitaciones y el impacto sobre zonas urbanas y periurbanas.

El Ayuntamiento mantuvo durante toda la jornada labores de control y refuerzo del terreno en las áreas más sensibles, con trabajos de aportación de tierra y revisión de cimientos, que, según las primeras evaluaciones, no habrían resultado dañados.

Las autoridades locales subrayaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y que, ante cualquier duda sobre la evolución del río o la estabilidad de los inmuebles, se seguirá optando por el desalojo preventivo.