"El turismo es una lotería que cae en Conil todos los veranos y tenemos que mimarlo"

Cuando la política se pone caprichosa no hay quien pueda con ella. Porque sólo así, como un capricho del destino, puede entenderse que el pasado 17 de junio IU recuperara la Alcaldía de Sanlúcar 36 años después pero que ese día este mismo partido político se despidiera del gobierno de Conil en el que había permanecido 28 años. Una de las principales artífices de este cambio histórico en la localidad conileña es la andalucista Inmaculada Sánchez Zara, que llegó a la Alcaldía gracias a un pacto que su partido, AxSí, logró cerrar con el PP y con Siempre Conil.

La nueva regidora, de 43 años, licenciada en Pedagogía y concejala desde 2015, afirma que el cambio político en Conil era una necesidad y se muestra convencida de que los habitantes de este pueblo marinero podrán visualizar más pronto que tarde otra forma de gobernar.

–¿Cuál es su sensación tras haber protagonizado este cambio político en Conil tras 28 años?

–Es una sensación de necesidad, de una necesidad de cambio que había en Conil. Aquí había una presión muy fuerte en el pueblo tras 28 años de un mismo color político. Eso, sea del partido que sea, entiendo que no es sano porque conlleva que se fomente el clientelismo político, una política del favor. Y surge la doble vara de medir, algo que creo que no es bueno para la democracia pero que tampoco ha sido bueno para Conil. El 28-M el 73% de la población pidió un cambio y, obedeciendo a ese mandato, nos pusimos de acuerdo tres partidos que con una generosidad total antepusimos el cambio necesario en Conil ante que cualquier egoísmo de los partidos. Pusimos sobre la mesa las necesidades de Conil y esas son nuestras prioridades.

–El gobierno está formado por su partido, AxSí, por el PP y por Siempre Conil pero, ¿invitaron al PSOE a sumarse al cambio?

–Sí, claro. Lo anuncié públicamente la misma noche electoral, que iba a hablar con todos para propiciar ese cambio político. Tres partidos dijimos sí y el PSOE planteó que prefería quedarse en la oposición, algo que es muy respetable. El PSOE tuvo la posibilidad de liderar este cambio en Conil hace cuatro años, cuando elegimos alcaldesa a su portavoz, pero renunció. Ella antepuso los intereses de su partido a los de su pueblo y eso le ha terminado pasando factura en las urnas.

–¿Cómo ha sido el traspaso de poderes con IU?

–Aquí no ha habido traspaso de poderes. IU ha demostrado ahí su verdadera cara, protagonizando una pataleta por perder el gobierno. Creían que este sillón era de su propiedad pero en política hay que saber que este sillón está alquilado. La de IU es una actitud que voy a respetar pero que no comparto porque parece que no aceptan lo que de manera democrática ha elegido el pueblo. Pero, bueno, nuestro objetivo ahora es gobernar para el pueblo de Conil y sé que soy alcaldesa de todo el pueblo, de quien me ha votado y de quien no.

–No le voy a preguntar por cómo va el pacto porque apenas llevan dos meses y me imagino que la ilusión por hacerlo bien será grande. Pero, mirando al futuro, ¿qué espera que logre este acuerdo de gobierno? ¿Hay algo que le dé miedo, algún elemento distorsionador que pueda surgir?

–Mire, antes de la investidura y antes de aterrizar en el Ayuntamiento reconozco que tenía ciertas reticencias porque es evidente que hay algunas diferencias políticas entre los tres partidos. Pero tenemos que demostrar unidad y ser prácticos al gestionar. Y la verdad es que estoy contenta de cómo va el pacto sobre todo porque hemos aterrizado en pleno verano, sin planificación previa, sin experiencia en la gestión y hemos tenido que tomar decisiones rápidas y afrontar problemas llamativos. La sintonía en el gobierno es muy buena y hay permanente diálogo. Los tres partidos somos muy generosos porque anteponemos siempre el interés general y eso me da tranquilidad y confianza.

–¿Cuáles han sido esos problemas a los que se refiere?

–Por ejemplo, el fin de semana pasado fue en el que tuvimos más población y tuvimos que hacer frente a bajas de trabajadores. Y hemos tenido problemas con algunas calles, como con el saneamiento en Ramón y Cajal, que ha estallado en pleno verano y hemos tenido que actuar con la máxima premura. Y todo porque el gobierno anterior no quiso actuar en esa calle. También ha habido problemas en el carril Maestro Puente Tabla, donde los vecinos llevan años reclamando una actuación para quitar tantísimos baches. Ahí también hemos tenido que hacer una actuación rápida, aunque estamos pendientes de acometer la obra en serio por la vía de urgencia. Tampoco se planificó el verano en materia de seguridad. En fin, son problemas que causan tensión pero que estamos sabiendo resolver.

–Todo eso debería servir de experiencia de cara al verano del año que viene, ¿no?

–Claro, de eso se trata. El verano de 2024 seguro que lo planificaremos con tiempo. La recogida de basuras o el baldeo de calles, por ejemplo, son problemas que vienen de muy atrás pero queremos darle solución y en eso estamos. Pero para eso lo que necesitamos con urgencia es un presupuesto. No podemos seguir actuando con el presupuesto de 2021, que se ha ido prorrogando año tras año, porque nuestra realidad actual es otra y no tiene nada que ver con la de entonces. El objetivo es que el 1 de enero de 2024 este Ayuntamiento pueda empezar a actuar con un presupuesto en condiciones. Ese presupuesto será la guía que marque las políticas que queremos llevar a cabo.

–¿En qué situación económica se ha encontrado el Ayuntamiento?

–Evidentemente la situación no era de tanta bonanza como nos repetía siempre el gobierno anterior. El mismo día que llegué a esta Alcaldía ya estaba la compañía eléctrica llamándome por débitos de facturas. Es verdad que no hay problemas serios de pagos pero la situación no es tan buena como decían. Conil tiene un presupuesto de unos 30 ó 32 millones de euros y eso se tiene que trasladar a la calle porque este pueblo tiene muchas necesidades, con falta de dotación, de infraestructuras y otros problemas como hacer frente a una Edusi que igual nos obliga a devolver parte de esos 7 millones por proyectos que no se ha sabido ejecutar a tiempo.

–La falta de aparcamientos es algo característico de Conil. ¿Qué se puede hacer al respecto?

–Ese es un problema muy, muy importante. Parece que cuando termina el verano nos olvidamos de eso, o así al menos ha sucedido los últimos 28 años, en los que se han eliminado muchas plazas de aparcamiento sin crear otras nuevas. Y a Conil, nos guste o no, se llega en coche. Aquí no se llega en tren, ni en barco, aunque se podría, ni en avión. Aquí se llega en coche y Conil cuadruplica su población en verano. Además, tenemos una población importante que vive en el diseminado y que se tiene que trasladar al núcleo urbano en coche. Con ese problema se ha ido mirando a otro lado todos estos años. Nosotros nada más llegar hemos firmado un acuerdo con una propiedad privada para que nos cedieran una parcela y hemos creado una bolsa en la zona de Ronda Norte. También había un proyecto en marcha por la empresa pública Rosam de un aparcamiento en la trasera del centro de salud que da cabida a unas 40 ó 50 plazas de aparcamiento y se ha acelerado para que entrara a funcionar a finales de julio. En nuestro acuerdo de gobierno se incluye la necesidad urgente de ir buscando soluciones a estos problemas, dotando de aparcamientos a zonas como el tramo de Virgen de la Luz o el Paseo Marítimo.

–Un sector esencial para la economía de Conil es el turismo. ¿Hay que cambiar algo con respecto al planteamiento actual?

–El turismo es una lotería que cae en Conil todos los veranos, y tenemos que mimarlo. Eso conlleva también unas incomodidades para la gente del pueblo, pero tenemos que mimarlo pero sin que Conil pierda su encanto de pueblo. Queremos potenciar un turismo de más calidad que genere más economía en la ciudad. Y para eso se necesitan inversiones porque estamos en un lugar privilegiado, pegados a la costa y en un entorno natural que necesita de atenciones. También necesitamos asentar las bases de muchos temas, como el de los pisos turísticos. Y es esencial trabajar más en la desestacionalización, para alargar la temporada estival lo más que se pueda, lo que beneficiaría al empleo.

–¿Su gobierno va a mantener su apuesta por la peatonalización, como venían haciendo sus predecesores?

–Entiendo que se refiere usted a la Arteria Verde, con su calle principal, Rosa de los Vientos. Bien, pues ahí nos hemos encontrado en pleno verano con una obra que carece de planificación y que prevé una peatonalización del Paseo Marítimo sin que eso lleve aparejado un plan de movilidad alternativo. Conil tiene una particularidad y es que tiene un cinturón de circunvalación que incluye el Paseo Marítimo. Y esas obras han causado unos perjuicios importantísimos. Por eso hemos tenido que tomar la decisión de hacer una recepción parcial de la obra para descongestionar el tráfico lo máximo posible en lo que restaba de verano. Es evidente que la calle Rosa de los Vientos necesita una profunda mejora pero no podemos meter un único sentido de circulación cuando una de las tres entradas principales que tiene el municipio es la que viene de las calas y de todo el diseminado de Conil. Ahí se encontraría con un tapón que colapsaría aún más la Ronda Norte, algo de lo que ya alertó la Policía Local. Y además acarrearía un problema adicional a empresarios y comerciantes de la zona que piensan que suprimir el tráfico perjudicaría a sus negocios.

–Los gobiernos municipales de IU le dieron una protección especial a Castilnovo. ¿Esa protección se va a mantener?

–Este es un tema que el gobierno anterior ha usado de manera torticera para asustar a la gente. Mire, la protección que actualmente tiene el Prado es simplemente la que le otorga el Plan General de nuestro municipio. No tiene una protección más allá. Pero evidentemente nosotros somos conscientes de lo que significa el Prado para los conileños y por supuesto no lo vamos a tocar. Vamos a ser muy respetuoso con todo el tema medioambiental de nuestro municipio.

–Otro pilar esencial de la economía conileña es la agricultura. ¿Peligra la huerta de Conil por la sequía actual?

–Tenemos un serio problema con el tema del agua y Conil va a ser un martillo pilón en el Consorcio de Aguas para mimar ese recurso natural. Tenemos que ser escrupulosos porque un amplio porcentaje de la población de Conil vive de la agricultura y porque nuestra huerta es reconocida a nivel internacional y esa calidad hay que mantenerla. De momento no hay preocupación por la falta de agua ya que tenemos una riqueza en el subsuelo bastante importante, pero debemos tener previsión de futuro porque esta sequía es una realidad palpable.

–¿Hasta qué punto sigue viviendo Conil de la pesca?

–Hombre, es un sector muy castigado, ya no vive tanta gente de la pesca pero sí, aún hay una parte de la población local que directa o indirectamente depende de ella. La pesca tiene dos problemas serios como son el alga asiática y la superpoblación de túnidos, que antes eran una especie protegida y ahora están devorándolo todo. Nuestra obligación es exigir con contundencia a todas las administraciones que pongan soluciones. No vamos a consentir que se ponga en peligro esos empleos y la marca de calidad que tiene el pescado de Conil.

–Desde hace pocos años Conil ha superado a Barbate como el municipio más habitado de la Janda. ¿Eso es un síntoma de algo o es una simple anécdota?

–Eso quiere decir que Conil es una maravilla se mire por donde se mire y por eso cada vez viene más gente a vivir aquí. Eso no es malo, aunque es verdad que conlleva algunos problemas como el encarecimiento de la vivienda. Hay familias que no pueden afrontar esos costes y ese es otro asunto que queremos abordar.

–Un mensaje a la población de Conil.

–Mi mensaje es de total agradecimiento. He visto mucho respeto en todo el pueblo y eso es de agradecer. Aparte de eso le diría al pueblo de Conil que de cara al futuro va a visualizar una mejor gestión de los recursos y eso lo van a ver no tan a largo plazo. Buscamos mejorar la vida de los conileños y en eso vamos a poner todo nuestro empeño.