El tranvía aumenta su oferta para el Carnaval de Cádiz con un incremento del 60% de sus plazas

El tranvía de la Bahía de Cádiz (Trambahía), que gestiona la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, aumenta su oferta y refuerza el servicio de transportes con motivo del Carnaval de Cádiz. Los servicios especiales se realizarán el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, con un incremento de las plazas del 60%, e incorporando un dispositivo especial de lanzaderas a Río Arillo para facilitar el transbordo con el Cercanías Cádiz durante la madrugada del sábado al domingo, ampliando así su horario.

El Trambahía dispondrá de prácticamente 44.000 plazas (43.953 exactamente) durante el principal fin de semana de Carnaval de Cádiz, frente a las 27.508 plazas que oferta habitualmente en fin de semana. El servicio especial de Carnaval supone, por tanto, un incremento del 60% de plazas disponibles con respecto a los fines de semana ordinarios. El lunes 16 de febrero, lunes de Carnaval, el Trambahía circulará en su horario habitual de día laborable, con trayectos largos y cortos de ida y vuelta durante toda la jornada.

Este dispositivo especial del Trambahía se coordinará con los servicios especiales de Renfe, de manera que se establecerán trenes lanzaderas desde Pelagatos a Río Arillo, extendiendo así su horario en la madrugada del sábado al domingo. Con ello, se garantiza un transbordo ágil con los servicios de Cercanías de Cádiz en este intercambiador. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pretende, con este refuerzo, animar a los ciudadanos a que hagan uso del transporte público en sus desplazamientos a la fiesta gaditana y así garantizar la seguridad y comodidad de toda la ciudadanía.

El sábado 14 de febrero, primer día de Carnaval, el Trambahía aumentará con 22 servicios de ida y vuelta el tráfico de trenes, comenzando el servicio a las 5.54 horas en Pelagatos y a las 6.02 horas en Cádiz, antes de su horario habitual. El resto de los trenes adicionales estarán situados a lo largo de la jornada entre Pelagatos y Río Arillo, principalmente en los horarios en los que se espera más afluencia de público.

El mayor refuerzo de trenes se efectuará el domingo 15 de febrero, con 33 servicios más de trenes que se añaden al servicio habitual, y que estarán programados, principalmente, de madrugada y durante el mediodía. De esta forma, el Trambahía seguirá funcionando después de las 23:00 horas del sábado, que es su hora habitual de cierre, posibilitando la llegada a Cádiz capital hasta las 1:21 horas de la madrugada, e incorporando servicios a partir de las 4:40 horas de la madrugada del domingo desde la parada de Pelagatos.

El Trambahía reforzará sensiblemente la seguridad en el interior de los trenes, con el fin de hacer los desplazamientos más cómodos y seguros, y reforzará la atención al ciudadano durante los días de Carnaval con más supervisores comerciales.

El horario comercial estará publicado tanto en las paradas del tranvía como en la página web y los perfiles de redes sociales. Además, se puede hacer uso de los códigos QR que se han colocado en el interior de los trenes y paradas del tranvía, en los que se pueden consultar los horarios especiales.