El tranvía de la Bahía de Cádiz consolida su demanda con más de dos millones de viajeros en 2025

El tranvía de la Bahía de Cádiz (Trambahía) ha transportado 2.067.668 viajeros durante el pasado año 2025, lo que supone la consolidación del umbral de viajeros anuales, que en 2024 también superó los dos millones (2,16 millones). A pesar de la retirada de la gratuidad de la Tarjeta Renfe y Tú en junio de 2025, el Trambahía ha mantenido el volumen de pasajeros, con un leve descenso del 4,5%.

Este cambio sustancial a mitad de año se ha hecho notar en el reparto de los títulos de viaje validados. Si bien, durante el primer semestre del año, el título del Consorcio de Transportes Metropolitano de la Bahía de Cádiz alcanzaba un 21,1% de la cuota total de la demanda por títulos de viaje validados, en el segundo semestre se ha elevado hasta un 45,6%. La suma de los títulos recurrentes (Tarjeta del Consorcio y el bono Renfe y Tú) alcanza más del 99% de los títulos de viaje en 2025, lo que demuestra la madurez en la demanda, que usa el Trambahía con frecuencia y constancia.

Además, la media de usuarios en días laborales se sitúa en 6.312 viajeros, lo que da una muestra del carácter de este medio de transporte metropolitano, que da servicio a los ciudadanos que viajan por motivo de trabajo (46%) y de estudios (23%) en sus desplazamientos cotidianos. El resto de viajeros se desplaza por motivos de ocio y turismo (26%), y el 5% restante por otras razones. Igualmente, la demanda distribuida por localidades refleja que casi la mitad (49,9%) de los usuarios se concentran en las paradas de San Fernando, mientras que Chiclana capta el 24,2%, y Cádiz capital el 25,1%. El 0,8% restante corresponde a la única parada de Puerto Real.

Con los datos del pasado 2025, la demanda de viajeros acumulada desde la puesta en servicio del ferrocarril metropolitano, el pasado 26 de octubre de 2022, supera ya los 6,6 millones de usuarios (6.620.979 pasajeros).

Mejoras en el tranvía de la Bahía de Cádiz

Entre las principales mejoras implementadas durante 2025, destacar que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que gestiona este sistema de transportes operado por Renfe Viajeros, ha completado la licitación, adjudicación o contratación de la renovación de los contratos de mantenimiento del Trambahía por 28 millones de euros. Durante el año 2025, se han impulsado los contratos para el mantenimiento de la obra civil (infraestructura y vía), la señalización ferroviaria, la limpieza de los trenes e instalaciones, la electrificación, los sistemas de comunicación y el material rodante, entre otros. Además, estos nuevos contratos redimensionan a los anteriores para dar una respuesta más completa y sólida a las tareas de conservación.

Otras mejoras acometidas en 2025 tienen que ver con la puntualidad de los trenes, la adecuación funcional de los ascensores de Río Arillo o el refuerzo de las señales luminosas en las glorietas del recorrido tranviario con más tráfico rodado, con el fin de aumentar la seguridad y comodidad del Trambahía. Igualmente, durante el pasado ejercicio, se procedió a la renovación de la luminaria y su sustitución por tecnología LED, con una inversión cercana al medio millón de euros. Precisamente, en el ámbito de la seguridad, el Trambahía realizó un simulacro general de emergencias a finales de 2025, que se llevó a cabo en la avenida del Mueble, para revisar y mejorar el Plan de Autoprotección y aumentar también así la seguridad.

Servicio adaptados a las necesidades especiales de transporte

El Trambahía adapta su oferta de servicios a las necesidades de transporte especiales de la Bahía de Cádiz, con refuerzos durante el Carnaval de Cádiz y las Ferias de Chiclana y San Fernando, a los que se sumó el pasado año el refuerzo con motivo de las fiestas de Halloween en la ciudad isleña. También, el servicio de transporte del Trambahía exige una coordinación estrecha con los municipios, con el fin de convivir con la gran cantidad de actividades culturales y de ocio que se organizan en el recorrido, especialmente en la calle Real de San Fernando.

Encuesta de satisfacción anual

Por otra parte, la última encuesta de satisfacción anual elaborada el pasado año arrojó una puntuación global de 8,24 sobre diez, destacando como los principales motivos para viajar en el Trambahía el confort y la comodidad del servicio de transportes; la cercanía de las paradas; la rapidez y el ahorro de tiempo; la regularidad y fiabilidad, así como ventajas relacionadas con la comodidad de no tener que aparcar el coche en Cádiz capital. La persona usuaria del Trambahía es fundamentalmente mujer (60,6%), con una edad media de 37 años y estudios medios (68%) y universitarios (25%). Los usuarios son en su mayoría trabajadores asalariados (41,5%) y estudiantes (32,5%).

La Atención al Cliente del Trambahía, que se gestiona desde las Oficinas de Cercanías situadas en la Estación de Ferrocarril de la Plaza de Sevilla en Cádiz capital y de Bahía Sur en San Fernando, así como desde el portal web de Atención al Cliente de Cercanías de Cádiz, ha atendido 240 reclamaciones a través de los canales de Renfe y 64 reclamaciones derivadas desde el Consorcio de Transporte.