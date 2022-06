¿Cuál es el sueldo medio de un camarero en Cádiz?

La llegada del verano en Cádiz supone un aumento exponencial de ofertas de empleo en el sector de la hostelería. Ante la mayor presencia de turistas, bares y restaurantes buscan reforzar sus servicios con la contratación de camareros, cocineros, jefes de sala y otros puestos que les ayuden a satisfacer las demandas de los clientes.

No obstante, tal como se explica en un reportaje en profundidad del sector en Diario de Cádiz, la realidad es que la contratación de camareros no es tan fácil como se piensa. Las condiciones de trabajo y el salario son los puntos en los que contratante y empleado no terminan de estar de acuerdo. Esto hace que los empresarios encuentren dificultades para encontrar trabajadores.

¿Cuánto cobra (o debería cobrar) un camarero en Cádiz? Hay un convenio colectivo para el sector de la hostelería publicado en septiembre de 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) donde se detalla por categoría cuánto debe cobrar cada profesional.

El sueldo medio de un camarero en Cádiz

La retribución media de un camarero en Cádiz depende del grupo profesional y la categoría del establecimiento. De esta manera, los puestos de responsabilidad pertenecen al grupo 1 y los establecimientos de categoría A son los de mayor nivel.

Por ejemplo, un jefe de cocina, perteneciente al grupo 1 que trabaje en un hotel de 4 estrellas, que son de categoría A, tendrá un sueldo base de 1.287,56 euros brutos al mes. Por su parte, un cocinero, de grupo 3, ganaría en ese mismo establecimiento 1229,69 euros brutos al mes.

¿Y los camareros? Al igual que ocurre con los cocineros, el convenio establece sueldos diferentes. El primer jefe de comedor, está en el grupo 1, al igual que el jefe de cocina. El segundo jefe de comedor, pertenece al grupo 2, y el camarero, al grupo 4.

Dependiendo de la categoría del bar, restaurante o establecimiento donde trabaje el camarero. Sus salarios son los siguientes:

Sueldo de primer jefe de comedor : 1287,56€ a 1.116,30€ (según categoría de establecimiento)

: 1287,56€ a 1.116,30€ (según categoría de establecimiento) Sueldo de segundo jefe de comedor : 1.254,19€ a 1.093,63€ (según categoría de establecimiento)

: 1.254,19€ a 1.093,63€ (según categoría de establecimiento) Sueldo de Camarero: 1.198,58€ a 1.065,08€ (según categoría de establecimiento)

Por tanto, la media del sueldo de un camarero en Cádiz a tiempo completo es de 1.116€. Mientras que para el primer y segundo jefe de comedor, esta media es algo más alta: 1.194€ y 1.154€, respectivamente.