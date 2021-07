Tras seis años al frente, el coronel Joaquín Tomás González Fernández deja el mando de la Subdelegación de Defensa en Cádiz y pasa a la reserva. Este viernes tomará el relevo el hasta ahora comandante del Tercio Sur, el coronel Ángel Javier Umbría Baspino. En su último día, González Fernández hace balance de este tiempo al frente de la administración gaditana.

-Han sido seis años al frente de la Subdelegación de Defensa, ¿con qué momento se queda?

-El tiempo que he tenido el honor de estar al frente de la Subdelegación de Defensa en Cádiz será inolvidable pues he tenido multitud de vivencias, momentos y circunstancias que han hecho diferente este periodo de mi vida militar. Durante seis años en un destino siempre hay momentos o acontecimientos, más o menos, que de alguna manera marcan hitos o constituyen puntos de referencia para quienes los vivimos. Por no extenderme y para citar algunos significativos para mí durante mi periodo de mando de la Subdelegación, mencionaría la obtención del nivel de calidad EFQM 400-499, la celebración del 25 aniversario de la instauración de la Subdelegación, y el encaramiento de todo lo que supuso para nosotros el nuevo entorno que apareció como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

El primero porque, gracias al esfuerzo y profesionalidad de toda la dotación de la Subdelegación, constituyó el reconocimiento de la mejora en la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes, nuestra razón de ser. El segundo porque creo que supuso un hito en la consolidación y permanencia de la Subdelegación como elemento fundamental de la estructura periférica del Ministerio de Defensa. Y el tercero porque exigió el aportar lo mejor de nosotros mismos y nos ofreció la posibilidad de estar aún más cerca de las personas que de una forma u otra necesitaron de nuestros servicios o de atención y compañía en unos momentos tan complicados.

-¿Ha cumplido los objetivos que se marcó a su llegada?

-Cuando me hice cargo de la Subdelegación, y tras conocer en detalle la estructura, cometidos y procesos de trabajo, me fijé una serie de objetivos con la premisa de partida de no intentar abarcar más de lo que razonablemente se pudiera apretar. Una vez pasados estos seis años, creo que lo principal de lo planeado está conseguido. Si tengo que valorar algo de manera especial, citaría la mejora del nivel de calidad, como he dicho anteriormente, y el incremento en el número de acciones de difusión de la Cultura de Defensa, con numerosas charlas y conferencias en diferentes ámbitos educativos y culturales de la provincia.

-Sin duda cada convocatoria de plazas, especialmente de tropa y marinería, en la Subdelegación despierta mucho interés, ¿cuáles cree que son los motivos?

-En los últimos tres años el número de opositores que optaron a obtener plaza en las categorías de Tropa y Marinería ha experimentado un incremento constante. Desde mi punto de vista, y siendo consciente de que hay factores socieconómicos que pueden tener influencia en este tema, creo que el factor fundamental es el conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas, qué hacen, cómo y por qué lo hacen, que ha puesto frente a muchos jóvenes una profesión y una vocación ilusionantes. Y esto es algo que tiene mucho que ver con esas actividades de difusión de la Cultura de Defensa que desde la Subdelegación y otras unidades de las Fuerzas Armadas se llevan a cabo, y que calan en muchos jóvenes de la provincia.

Es importante el interés y el esfuerzo que hace el Ministerio de Defensa para aumentar la visibilidad y poner en valor el conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas. La información sobre actividades de adiestramiento y operaciones, la inmediata presencia dónde son requeridas en cualquier circunstancia, la visibilidad de su espíritu de servicio, así como la amplia difusión que en los medios de comunicación de la provincia se da casi a diario de estos temas y actividades, son también, a mi juicio, un elemento importante para que aumente el interés por las Fuerzas Armadas entre la juventud gaditana.

-Aunque es el proceso más conocido, la función de la Subdelegación es mucho más, ¿qué destacaría del trabajo diario?

-En nuestro ámbito territorial, llevamos a cabo cometidos relacionados con materias tan diversas como la representación institucional, la difusión de la Cultura de Defensa, todos los aspectos relacionados con los procesos de reclutamiento, administración del personal militar retirado o en situación de reserva sin destino, encomienda de gestión del personal en activo y sin destino del Ejército de Tierra y Ejército del Aire, aplicación de políticas de apoyo a la movilidad geográfica y otras relacionadas con la protección social del personal militar, prevención de riesgos laborales, gestión del muy numeroso patrimonio del Ministerio de Defensa en la provincia, inspección de calidad y seguridad industrial, y asistencia a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa cuando visitan la provincia. Todas estas funciones son las que ocupan el trabajo diario de la Subdelegación de Defensa. No destaco ninguna por encima de las otras, puesto que todas son necesarias para cumplir nuestra misión, para dar a nuestros clientes el mejor servicio posible.

-En la misión de fomentar la Cultura de Defensa, ¿en qué acciones se ha centrado?

-El Ministerio de Defensa promueve múltiples actuaciones relacionadas con la difusión de la Cultura de Defensa, con la finalidad última de dar a conocer a la sociedad la necesidad de las Fuerzas Armadas y su utilidad. El despliegue de las Subdelegaciones de Defensa es una herramienta fundamental para alcanzar esta finalidad. Por ello, en estos seis años nos hemos centrado en diferentes ámbitos para realizar las acciones que nos corresponden de difusión de esa Cultura de Defensa, de los cuales yo destacaría el educativo y el cultural. La experiencia de estos seis años me dice que una de las principales acciones que se pueden llevar a cabo para fomentarla es la realización de charlas y conferencias en los centros culturales y educativos de todos los niveles. El mensaje tiene que llegar e ir calando en la sociedad desde los primeros estadios de la educación. Por supuesto enfocado y adaptado según la edad de las personas a quienes se dirija. Por dar alguna cifra, decir que en los últimos seis años hemos preparado y realizado más de seiscientas charlas y conferencias en colegios e institutos de la provincia y en la Universidad, muchas en coordinación con los Ejércitos y la Armada, así como diversas conferencias en centros culturales como Ateneos con la participación de conferenciantes de muy alto nivel en el tema que nos ocupa. Si conseguimos que las personas adquieran conciencia y cultura de defensa desde que comienzan su educación, en todos los niveles de la misma, y también cuando ya están fuera de los centros educativos, conseguiremos que con el tiempo sea más extendida y asentada esa Cultura que es tan importante.

-¿Cómo valoraría el conocimiento de las Fuerzas Armadas en Cádiz?¿Ha contribuido la labor durante la pandemia a mejorar este conocimiento?

-Desde el Ministerio de Defensa se ha hecho y se hace un importante esfuerzo por poner en valor y visibilizar al máximo a nuestras Fuerzas Armadas y su importancia para la seguridad nacional. Creo que en general, y en Cádiz en particular, el conocimiento de las Fuerzas Armadas es bueno. Y a ello han contribuido en buena medida la difusión de actividades de adiestramiento y operaciones, las muestras de su espíritu de servicio a la sociedad, las diferentes operaciones en que participan tanto en territorio nacional como fuera de nuestras fronteras, y la pronta presencia en los lugares en que las circunstancias lo han requerido.

Durante lo más crudo de la pandemia, las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencias llevaron a cabo actuaciones de desinfección, apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyo logístico, apoyo sanitario, y presencia en toda Andalucía. Prácticamente la mitad de todas las actuaciones en Andalucía se produjeron en la provincia de Cádiz. Creo que por supuesto este esfuerzo y compromiso, tanto de personal como de medios, ha incrementado de manera significativa el conocimiento de las Fuerzas Armadas por parte de la sociedad, así como el reconocimiento y el aprecio de la labor realizada.

-La última etapa ha coincidido con la dura pandemia, ¿cómo ha afectado a la Subdelegación de Defensa y su función? ¿cómo lo vivió como Subdelegado?

Con el ineludible condicionante del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección que se impusieron como consecuencia de la pandemia, la premisa de partida que impuse para afrontar la situación fue no rebajar la calidad de nuestros servicios y seguir garantizando el cumplimiento de nuestros cometidos según lo recogido en la carta de servicios. Para ello fue necesario adaptar los procesos de trabajo para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas y la máxima seguridad del personal de la dotación y de aquellas personas que tuvieran necesidad de realizar gestiones con nosotros. as gestiones 'on line' han reemplazado a la atención presencial siempre que es posible; las nuevas tecnologías y herramientas soportan este cambio de sistema de atención y han requerido aprendizaje y práctica para su dominio; se instauró un sistema de cita previa para las diferentes gestiones administrativas; se determinaron aforos máximos en los diferentes locales de la Subdelegación, y se preparó la Subdelegación para asumir una mayor carga de trabajo en los cometidos asignados o nuevos cometidos si fuera el caso.

En resumen, identificada la nueva situación sobrevenida y de acuerdo a los cometidos ya asumidos y a otros nuevos asignados, hubo que tomar decisiones para que la Subdelegación acometiera la adaptación de los procesos de trabajo necesarios. Puedo decir que a día de hoy los procesos de trabajo están perfectamente instaurados y asumidos por todas las áreas de gestión, y la Subdelegación funciona con normalidad.