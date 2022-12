Una senadora gaditana del PP se queja de que los trenes de Renfe circulan vacíos a pesar de no haber billetes

La puesta en marcha de la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia de Renfe desde el pasado 1 de septiembre ha tenido multitud de problemas desde su inicio debido a las reservas fantasma que se están realizando, lo que ha provocado que la empresa estatal ferroviaria haya anunciado que va a tomar medidas para evitar que los trenes circulen vacíos.

La última queja pública la ha realizado la senadora gaditana del PP Teresa Ruiz-Sillero. En su cuenta de Twitter, la representante en la Cámara Alta por Andalucía ha expresado en una publicación que en un viaje que realizó recientemente entre Sevilla y Jerez se encontró con que el asiento que estaba a su lado se encontraba vacío, al igual que el de delante, a pesar de que el tren figuraba como completo en la web de Renfe.

Mira @Renfe @Adif_es @Inforenfe el tren Sevilla-Jerez “completo” y el asiento a mi lado libre, y el de delante. En todos los vagones asientos libres. Fracaso de gestión que perjudica a los usuarios. Todo lo que hace el Gobierno de Sánchez es igual. Del retraso de 30’ ni hablamos. pic.twitter.com/P4LDMlyZ99 — Teresa Ruiz-Sillero Bernal (@TereRuizSillero) December 14, 2022

Ruiz-Sillero aprovechó la coyuntura para atizar políticamente al Gobierno presidido por Pedro Sánchez al manifestar que es un "fracaso de gestión que perjudica a los usuarios. Todo lo que hace el Gobierno de Sánchez es igual. Del retraso de 30’ ni hablamos".

Este problema se viene produciendo prácticamente desde la puesta en marcha de la medida, con trenes completos que con demasiada frecuencia finalmente viajan casi vacíos debido a la gran cantidad de reservas que se están realizando para asegurarse la plaza en un convoy pero que finalmente no se utilizan, con el consiguiente perjuicio que supone para los usuarios que necesitan utilizar este medio de transporte con cierta frecuencia y, sobre todo, en fechas señaladas como las que se avecinan en las que la demanda es altísima.

Ante esto, este mismo jueves se ha activado una nueva medida de control ante el uso fraudulento de los abonos gratuitos. Así, Renfe ya está mandando avisos a los usuarios que realizan reservas de plazas pero que finalmente no las usan. De esta forma, la compañía mandará hasta dos avisos por SMS o correo electrónico a las personas que no anulen una reserva que no van a utilizar. Al tercer aviso, se perderá la fianza de 20 euros que se pagó con la adquisición del abono y se anulará este título para el uso gratuito de los trenes de Cercanías y Media Distancia.