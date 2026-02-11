Sanlúcar invertirá más de 1,32 millones de euros en mejoras en cinco colegios públicos

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha anunciado una inversión superior a 1,32 millones de euros destinada a actuaciones de mejora en cinco centros educativos públicos del municipio. Las obras, cuya ejecución está prevista a partir del próximo mes de marzo, se desarrollarán en los colegios Albaicín, El Pino, Maestra Rafaela Zárate, Maestro José Sabio y La Dehesilla.

Según ha informado la alcaldesa, Carmen Álvarez, una de las principales actuaciones será la construcción de un comedor escolar en el CEIP Albaicín, con un presupuesto de 333.351 euros. En este mismo centro, así como en los colegios El Pino y Maestra Rafaela Zárate de El Palomar, se acometerá la renovación de los aseos, con una inversión conjunta de 473.738 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento destinará 333.371 euros a completar el cerramiento exterior del CEIP La Dehesilla. En el colegio Maestro José Sabio se llevarán a cabo también reformas en los aseos y la adecuación de diversas dependencias, con un presupuesto total de 188.434 euros. Entre estas actuaciones se incluye la habilitación de un nuevo almacén de materiales mediante la reorganización del actual espacio de Educación Física y la reubicación del equipamiento técnico que da servicio al edificio.

Desde el Consistorio se ha señalado que estas intervenciones forman parte de un conjunto más amplio de proyectos que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses en otros centros educativos del municipio, con el objetivo de atender necesidades relacionadas con el mantenimiento y la mejora de infraestructuras escolares.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado que la delegada municipal de Educación, Carmen Pozo, está realizando visitas a los colegios públicos para evaluar los daños ocasionados por los recientes temporales de viento y lluvia. En algunas instalaciones se han detectado deficiencias vinculadas a problemas estructurales y a la falta de mantenimiento acumulada durante años.

Las actuaciones anunciadas se enmarcan en las competencias municipales en materia de conservación y mejora de los centros educativos públicos de la localidad.