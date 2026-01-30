Contratada la asistencia técnica para la primera gran rehabilitación del Palacio Municipal en tres décadas

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha dado un paso decisivo para la rehabilitación integral del Palacio Municipal, un edificio histórico que no ha sido objeto de una intervención de esta envergadura en los últimos 30 años. La alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, se ha reunido este martes con técnicos de la Oficina Técnica de Doñana y responsables de Nuve Arquitectos, la empresa adjudicataria del servicio de asistencia técnica necesario para la ejecución del proyecto.

La contratación de este servicio, adjudicado por un importe de 139.175,41 euros, permitirá poner en marcha las obras de rehabilitación y optimización energética del principal edificio administrativo del Consistorio, cuya inversión global supera los 2,8 millones de euros. En el encuentro también participaron los delegados municipales de Hacienda y Cultura, David González y Narciso Vital, quienes acompañaron posteriormente a la alcaldesa en una visita a las instalaciones donde se desarrollarán los trabajos.

La actuación se centrará en los espacios de uso representativo y administrativo que conforman la denominada Zona Noble del Palacio Municipal, incluyendo la Casa de los Páez y el Archivo Municipal. En total, las obras abarcarán una superficie construida de 5.196 metros cuadrados y 2.055 metros cuadrados de cubiertas.

Carmen Álvarez ha subrayado que esta intervención no supondrá ningún coste para las arcas municipales, ya que estará financiada íntegramente con fondos estatales procedentes del Acuerdo de Doñana, suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sanlúcar es la única localidad de la provincia de Cádiz incluida entre los 14 municipios beneficiarios de esta subvención extraordinaria, fruto —según ha recordado la alcaldesa— de intensas negociaciones mantenidas por el Gobierno local.

El proyecto contempla una rehabilitación integral de las cubiertas del edificio, con mejoras en el aislamiento térmico y la evacuación de aguas, así como actuaciones destinadas a incrementar la eficiencia energética. Entre ellas, destaca la instalación de placas fotovoltaicas y un nuevo sistema de climatización basado en energías renovables. Además, se prevé la modernización del ciclo del agua mediante la renovación de la fontanería, la reparación de fachadas y carpinterías, trabajos de pintura interior y la racionalización de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

La alcaldesa ha explicado igualmente que el Ayuntamiento ya está planificando la reubicación del personal municipal que trabaja en dependencias afectadas por filtraciones de agua, una situación que será resuelta con esta intervención largamente demandada tanto por la plantilla municipal como por la ciudadanía.

Más allá de la mejora funcional del edificio, el proyecto persigue garantizar la conservación del Palacio de Orleans y Borbón como uno de los principales enclaves del patrimonio histórico sanluqueño, al tiempo que reduce la huella de carbono y mejora el confort de trabajadores y usuarios. En palabras de Carmen Álvarez, esta rehabilitación permitirá que el Palacio Municipal se consolide como “un referente administrativo y cultural”, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del patrimonio histórico de la ciudad.