El Partido Popular (PP) de Cádiz preguntará a la Junta Electoral Central si el alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, tiene que dimitir ya tras su reciente inhabilitación decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o si por el contrario puede mantenerse en el cargo a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación que ha presentado el regidor vallense.

Los populares consideran que existe jurisprudencia al respecto y defienden que González Carretero debe dimitir ya porque ha sido condenado por el artículo 404 del Código Penal, que es el que reserva una pena de entre nueve y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a toda autoridad o funcionario público "que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Incluso ponen como ejemplo que Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez, tuvo que dejar su acta de concejal en su día tras ser condenado por este mismo articulado del Código Penal. Si la Junta Electoral Central da la razón al PP, los concejales populares del Valle reclamarán oficialmente ante el secretario general del Ayuntamiento la petición de dimisión del actual alcalde.

Pese a ser absuelto en primera instancia tras el juicio celebrado en la sección de Jerez de la Audiencia Provincial de Cádiz, Antonio González Carretero ha terminado siendo condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación tras admitir el TSJA el recurso que presentó el Ministerio Fiscal. En este asunto hay que recordar que la denuncia contra este alcalde jandeño fue presentada ante la Fiscalía por el PP vallense, aunque este partido decidió posteriormente no personarse como acusación particular.

De momento, las reacciones ante esta condena por inhabilitación han sido muy escasas y han llegado exclusivamente desde as filas populares. La portavoz provincial de este partido, Carmen Sánchez, afeaba el jueves el silencio del PSOE de Cádiz y de su secretaria general, Irene García, en torno a este asunto. "Los socialistas siempre están juzgando a todo el mundo, pero cuando los condenados son sus alcaldes, guardan silencio", reflexionó la también concejala de Cádiz.

Sánchez considera que el PSOE gaditano "debe pronunciarse y debe pedir la dimisión del alcalde para que no se siga perjudicando al pueblo de San José del Valle.". Y añadió la portavoz provincial del PP que urge saber si es verdad lo afirmado por el propio regidor vallense, que esta misma semana dijo que no dejaba el cargo porque contaba con el apoyo del Partido Socialista "desde todos los niveles".

Por su parte, el PP de San José del Valle pidió al alcalde "que abandone su actitud de víctima y de ignorancia ante los hechos y actúe con la misma firmeza y honradez de la que tanto presume su partido y que en pocas ocasiones llevan a cabo". "Le solicitamos a Antonio González Carretero y al PSOE que acaten la sentencia dictaminada por el TSJA con carácter inmediato y que cumplan las leyes", recoge el comunicado del PP vallense que preside Fran Moreno, también presidente de Nuevas Generaciones en la provincia de Cádiz.

"De nuevo el nombre de San José del Valle vuelve a estar manchado por los problemas del alcalde con los tribunales. Aunque se empeñe en buscar culpables no puede olvidar que la Justicia siempre es justa, cuando está a tu favor y cuando no. Lo que no podemos es cuestionar a los jueces y fiscales cuando dicen lo que no queremos escuchar", añade el comunicado.