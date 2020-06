El alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, se ha mostrado muy sorprendido por la sentencia condenatoria dictada contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pero también está esperanzado ante el recurso de casación que ya ha sido presentado. "Ahora será el Tribunal Supremo el que tendrá que desempatar", resumió un regidor vallense que hace ahora un año obtuvo en las urnas una clarísima mayoría absoluta en esta localidad jandeña.

González Carretero reaccionó con resignación y malestar ante el fallo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que le condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en relación a la construcción ilegal promovida por un vecino de la localidad en una vía pecuaria. De esta manera, el Alto Tribunal andaluz ha terminado estimando el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria dictada en su día por la Audiencia Provincial de Cádiz.

En sus primeras declaraciones, el alcalde de San José del Valle no dudó en calificar esta sentencia de "muy rara y extraordinaria". "No existe jurisprudencia de la revocación parcial de una sentencia por unos hechos administrativos", afirmó con contundencia el regidor vallense antes de apostillar que su absolución ha sido revocada "sin pruebas nuevas y sin que se ordenara la repetición del juicio". "Se me condena por los mismos hechos probados que ya fuimos desmontando uno a uno en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial", enfatizó.

Con la confianza de que el Tribunal Supremo acepte el recurso de casación que asegura que ya ha sido presentado y termine "desempatando" a su favor, Antonio González deja claro que de momento no piensa abandonar la Alcaldía. "Si mi partido no confiara en mí, ya habría dimitido; pero como tengo el respaldo del PSOE a todos los niveles, aquí seguiré", dijo.

Y en clave irónica Antonio González Carretero mandó un recado a quienes querían verle condenado, aunque sin citar a nadie. "Felicito a todos los que con sus manos han mecido la cuna de esta sentencia, y ellos saben quiénes son".