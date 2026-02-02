Retrasos de más de una hora en los Media Distancia entre Sevilla y Cádiz por la caída de un árbol sobre un tren

El inicio de la mañana está resultando especialmente complicado en lo que respecta a las comunicaciones por carretera y tren entre Sevilla y Cádiz. El mal tiempo está ocasionando multitud de incidencias en la capital hispalense, afectando en buena medida a las personas que tienen que trasladarse hacia otros puntos de Andalucía como Cádiz.

Uno de estos problemas los ha originado la caída de un árbol sobre un tren de Cercanías entre Dos Hermanas y Utrera, incidencia que en última instancia está afectando a los Media Distancia que unen Sevilla con Cádiz. Según la aplicación de Renfe, las llegadas de los convoy desde Sevilla se están sucediendo con importantes retrasos, en algunos casos de más de 100 minutos. Es el caso por ejemplo del MD 13002, que debería haber llegado a Cádiz a las 9:23 horas y que tiene ahora mismo una previsión de entrada a las 11:04. También afectadas las llegadas del MD 13030, que acumula una hora de retraso con respecto al horario establecido.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que la caída ha afectado a la catenaria y ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo. El servicio está funcionando "exclusivamente" por vía única, viéndose afectado la línea de cercanías, que está generando retrasos, y también los medios distantes entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga.

Asimismo, Toscano ha indicado que se está haciendo una evaluación de los daños provocados para "tratar de normalizar lo antes posible la circulación".

Los árboles caídos están también en el origen del corte que se ha establecido a primera hora de esta mañana en la AP-4 sentido Cádiz, entre Los Palacios y Las Cabezas. Las zonas afectadas son los puntos kilométricos 17 en Dos Hermanas, 47 en Las Cabezas y 58 en Lebrija, se ha producido el corte total de la vía por caída de árboles.

En el punto kilométrico 17 en Dos Hermanas ya se ha habilitado paso alternativo y, aunque también hay incidencias en sentido Sevilla de esta misma vía AP4. Sin embargo, en ese sentido la vía no se ha cortado puesto que el tráfico, aunque también se encuentra ralentizado, sí está siendo posible.

El Ayuntamiento de Sevilla ha ha activado el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.