Minnesota, Almería, Cádiz

Para Francisco Morales, ha llegado el momento de “ terminar con el apaciguamiento” del discurso político respecto a la inmigración: “Parecía que lo mejor era no responder a las brutalidades que se escuchaban, para no darles aire. Pero ha llegado el momento de plantar cara, tanto la sociedad civil como los partidos que creen en la igualdad: porque el mensaje contrario va calando y parece que no hay argumentos, y hay argumentos de sobra ”. No sólo alegando a la solidaridad, apunta Morales, sino también “a la evidencia”: “ No puedes salir de esta crisis, por ejemplo, dejando en la cuneta al 12% de la población. Cuando se han flexibilizado procesos, por ejemplo, respecto a la documentación agraria, ha sido positivo. Hay que recuperar a los que los sociólogos definen como ‘no decantados’: nos conviene que los que no lo tienen claro o no quieren meterse en líos se hagan partícipes de la convivencia”.

La reivindicación llega a lo simbólico

Son muchas las estatuas que, al calor del movimiento BLM (Black Lives Matter) han sido señaladas o defenestradas: de conocidos esclavistas y también de figuras como Lincoln, Churchill e incluso Colón, “Lo simbólico –comenta Rafael Lara–, siempre es algo más que simbólico. La historia la recuerdan los que ganaron: y de eso, sabemos en España mucho. Yo no sé si hace bien o mal una estatua de Colón, aunque pueda ser importante para la gente, por no hablar de cosas como retirarle los honores a Billy El Niño. La democracia tiene que homenajear a los demócratas. Ocurre que los sectores más afincados en el poder del franquismo nunca han dejado de tener influencia, y han luchado para que no se modificara nada, también simbólicamente”. Nombra Parentesco (Capitán Swing) , la novela de Octavia E. Butler que juega con saltos temporales a la Guerra de Secesión como un ejemplo de “cómo nunca se cambió de sistema: con nuestra guerra civil, es el franquismo; con la suya, fue el esclavismo”. Respecto a la narrativa, más que retirar cualquier obra, coincide Francisco Morales, hay que “verla a la luz de la época y con visión crítica”: “Por un lado, te muestra cómo pensaba la sociedad de esa época, y nos sirve para ver que hay una evolución. Pero la narrativa es importante: no vivimos en una realidad de Mr. Wonderful”. “La normalización del otro es algo que contribuiría mucho a disminuir conflictos –reflexiona Diego Boza-. A mí me cuesta revisar el pasado con ojos actuales, pero conviene mirar a la historia. En Liverpool, por ejemplo, hay un museo de la esclavitud: porque la ciudad prosperó comerciando con personas. Eso es una cosa: los homenajes, otra. La población negra no tenía derechos hasta hace 200 años, y de hecho la fe católica consideraba que eran menos personas. No es algo tan lejano”. Tampoco en la geografía: la Constitución de 1812 no abolía la esclavitud. Cádiz siguió un mercado muy activo de esclavos hasta entrado el XVIII y punto activo de tráfico humano hasta mediados del XIX.