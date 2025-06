El PSOE llevará al Pleno de Diputación la precariedad de los trabajadores del Infoca en Cádiz

El portavoz del Grupo Socialista y vicesecretario general primero de Acción Política y Territorial del PSOE de Cádiz, Javier Pizarro, junto al secretario de Política Institucional, Adrián Vaca, la secretaria de Acción Social y diputada provincial, además del secretario de Organización del PSOE de Algeciras Fran Fernández, han mantenido un encuentro con representantes de los sindicatos CCOO y CGT, trabajadores del INFOCA en la provincia de Cádiz, Virtudes Amaya y José A. Gavira, respectivamente en la que han abordado la grave situación que están sufriendo las y los trabajadores de la antigua AMAYA que ha pasado a ser EMA.

En la reunión, han mostrado su preocupación por lo que es el sentir general de la plantilla ante las previsiones de alto riesgo de incendio durante temporada estival y la precariedad de medios de que disponen para poder ejercer su labor en condiciones de seguridad y de eficacia.

RECURSOS MÍNIMOS

Denuncian que las bases no cuentan con los recursos mínimos ni el personal suficiente, ni EPIs, tanto en preventivos como en incendios, ni los vehículos adecuados y que el personal siga sin complemento de antigüedad, sin concursos de traslados, sin procesos de promoción interna y con la bolsa de empleo paralizada.

Los vehículos que se han adquirido son furgonetas 4X4 que no cumplen con el requisito de peso máximo autorizado para llegar a los incendios, no disponen de compartimentos para llevar las herramientas y no sirven para transportar a la brigada de bomberos forestales y a los equipos. De esta manera, juntos, brigada y equipos superan el peso que puede soportar la furgoneta. La furgoneta se adquirió por la capacidad para llevar a 9 personas y 4 equipos; dos para uso y dos para repuesto, han tenido que rebajar a 7 el número de personas y a 2 el de equipos. A todo ello, hay que añadir el hecho de que no es apta para transitar por terreno que no sea en superficie llana y que las luces de emergencias no están homologadas. Otro problema que han expuesto es que además no son reconocidos por la ciudadanía, ya que ahora son blancos y no llevan la serigrafía identificativa del servicio.

NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Tanto Virtudes Amaya, como José Antonio Gavira, han puesto sobre la mesa que la EMA, ha absorbido a la IESPA, (Instituto de emergencia y seguridad pública de Andalucía), órgano que también será el encargado de la formación de los bomberos forestales y muestran su preocupación por el hecho de que no contemple un programa formativo específico para los bomberos forestales.

Por su parte, Javier Pizarro ha lamentado que “el gobierno de Juanma Moreno Bonilla lleve adelante su estrategia de modificar lo que venía funcionando bien con los gobiernos socialistas, como era el plan INFOCA y por eso, se han inventado la nueva Agencia, que hasta el momento lo que ha hecho es generar un caos que ha llevado a los trabajadores y trabajadoras a manifestarse". Así, Pizarro se ha compremetido a defender sus reivindicaciones y les ha anunciado que presentaran una moción en el pleno de la Diputación de Cádiz que tendrá lugar el próximo miércoles 18.

NUMEROSOS TESTIMONIOS

Además de lo que han trasladado los representantes de CC.OO Y CGT, son numerosos los testimonios que llegan al portavoz del PSOE y a otros miembros de este partido y todos lamentan la grave situación que están atravesando tanto por la falta de medios materiales, que no ofrecen seguridad en su trabajo, como por el maltrato que la Junta de Andalucía de Juanma Moreno les está dando en estos momentos a trabajadores que ponen en riesgo su vida, en situaciones de emergencia y que, a pesar de ello, cumplen eficazmente con sus funciones. “Más allá de premiarlos, siguen incumpliendo los acuerdos de impago de antigüedad, no resuelven el concurso de traslados y promoción, y todo ello sin contar que aún no han comenzado a trabajar lo cerca de 1.000 bomberos y bomberas que se juegan la vida en verano que tienen contratos basura de solo unos meses al año”, señala el portavoz.