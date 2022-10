El PSOE presentará enmiendas a los presupuestos de la Junta: "Son un timo para Cádiz"

La secretaria de Organización, Ana Carrera, y los parlamentarios andaluces por Cádiz, Irene García y Rafa Márquez, han valorado este lunes los presupuestos que la Junta destinará el próximo año a la provincia de Cádiz y han anunciado la presentación de un importante paquete de enmiendas que vendrán a paliar las carencias que han advertido en las cuentas hechas públicas este fin de semana. Consideran las responsables socialistas que “son un timo para la provincia” y una pérdida de la oportunidad para haber sacado adelante las inversiones necesarias al contar con un significativo aumento del presupuesto. Así lo ha explicado Carrera que asegura que “todo lo que crece es gracias a los fondos que la Unión Europea y el Gobierno de España han dispuesto para hacer frente a la pandemia” y resalta que “en absoluto se contemplan medidas extraordinarias para un momento tan complejo como este”.

Ambas han coincidido en reprobar que lo importante es lo que un Gobierno ejecuta y en el caso de la provincia, la Junta apenas ha dado vida al 17% de las inversiones planificadas para el presente año. Carrera además ha lamentado que los presupuestos de la Junta de Andalucía sean “un calco y copien el modelo de Ayuso” en Madrid, “a la que Moreno Bonilla ha copiado hasta en los titulares”. “Pues no son ni reales, ni creíbles, ni ejecutables”, ha destacado la dirigente socialista que ha ido señalando algunos ejemplos.

“El último gobierno socialista en 2018 recogía 4,5 millones para infraestructuras sanitarias, en este presupuesto la partida es de 900.000 euros”, ha precisado Carrera preguntándose de dónde van a salir las partidas para los centros de salud que ha anunciado el consejero Antonio Sanz (2,9 millones de euros para el Centro de Salud Camposoto, 5,9 millones de euros para el nuevo centro de salud Madre de Dios en Jerez o 1,6 millones de euros para un nuevo Centro de Salud en el Mentidero en Cádiz).

Otra evidencia de esos desajustes, según explica Carrera, son las inversiones en infraestructura educativa que en 2018 fueron de 15 millones de euros, la misma cantidad que aparece en el presupuesto de 2023 aunque Antonio Sanz habla de 47 millones de euros y “tendrá que explicar donde están esas partidas que no aparecen en el anexo de inversiones”.

Carrera se ha mostrado convencida de que “de todas las inversiones de las que ha hablado Antonio Sanz a la provincia no traerá ni 100 millones de euros y más viendo los niveles de ejecución presupuestaria anterior”. La secretaria de Organización ha ironizado con que Moreno Bonilla ya no adquiere compromisos “para que no se los recordemos y solo se dedica a sonreír”. En esa línea, ha echado mano del programa electoral de 2018 del PP para recordarle incumplimientos como que no haya un plan de empleo, nada para Lógica, ni para el desdoble de la Arcos-Antequera o la carretera a Rota, el impulso a la vivienda de protección oficial y ha criticado “la tomadura de pelo” con las partidas destinadas a Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y la ausencia del hospital de Cádiz que más tarde ha abordado con detenimiento García.

La también portavoz del PSOE ha advertido de que “de los 110,9 millones de la ITI, hasta un total de 87 casi con total seguridad no se ejecutarán y tendrán que devolverlos como el propio Marín indicó en su día”. La ITI junto a los fondos Next Generation que son casi 51 millones y el Fondo de Financiación Justa del Gobierno que alcanza la cifra de 39 millones son el grueso de los presupuestos, según el análisis de la diputada. “Son 201 millones pero irreales”, concluye y reseña que “la mayoría de los proyectos que se han pintado no se han iniciado por lo que la garantía de que se ejecuten es nula”. Al hilo, ha puesto como ejemplo, el CFA “que lleva con la partida de 17 millones de euros desde 2018 sin haberla ejecutado” o proyectos como el Museo del Flamenco que “de los 4.9 millones que fijaban que se invertirían en 2021 para 2023 en ese momento se preveía que se ejecutara 2,1”. “Sin embargo, ahora prevén el gasto de 5 millones de euros”, apostilla para remarcar que “el PP tiene la manía de engañar al incluir también inversiones que ya se han licitado, como la pasarela ciclopeatonal en Tres Caminos o los tres tranvías que se han comprado este verano”.

Si son “históricas” estas cuentas, a juicio de García, es porque “se incrementa más que nunca el gasto en altos cargos y es el de menor inversión propia jamás conocida” y porque “nunca unos presupuestos autonómicos han dado lugar para contar tantas falsedades”.

Para la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, “Moreno Bonilla renuncia a proteger a las familias gaditanas con un presupuesto que actué con contundencia, determinación y eficacia los problemas reales que afectan a los gaditanos” que son, a su juicio, el paro, la inflación y la subida de las hipotecas.

García se ha preguntado dónde está su compromiso con Cádiz cuando “más del 90% de las inversiones que se provincializan son con cargo a fondos estatales y principalmente europeos” y por tanto, “el milagro económico de Moreno Bonilla se llama Gobierno de España”.

La parlamentaria andaluza ha lamentado que “en Válcarcel sacan pecho por poner 2 millones de euros de una inversión de más de 50 millones, menos que el de la Diputación y el Ayuntamiento” y “no aparece nada en los años venideros”, de manera que “la aportación de la Junta siguen siendo el secreto mejor guardado”. En cuanto al Hospital de Cádiz, ha afeado que haya cero inversión y si el plan funcional estará en enero, hasta cuándo tendremos que esperar a qué cuente con financiación”. Sobre el CFA ha dicho que “llevan cuatro años anunciando su apertura, las licitaciones y está claro que ya no les queda otra, o destinan recursos de la ITI o lo pierden”.

Sostiene García que Europa sale al rescate de la Junta en estos presupuestos pues “lo mismo ocurre con las infraestructuras educativas” ya que todas las infraestructuras educativas, tanto de infantil, primaria como secundaria, aparecen financiadas por fondos europeos. “Moreno Bonilla no invierte en nuestros colegios, pero además se olvida hasta del 'Juanma lo haría' y no aparece el CEIP Tomasa Pinilla en Guadalcacín, CEIP Calasanz en Olvera, CEIP Cervantes también en Olvera, IES la Almoraima en Castellar, IES en Los Barrios, CEIP Nuestra Señora del Rosario en el Gastor, en La Línea, Villaluenga…. Y así, ha ido desgranando “el absoluto abandono” también en las infraestructuras sanitarias como el centro de salud en Barbate, en Rota, urgencias en Setenil y la ausencia de muchos pediatras, especialmente en municipios pequeños que, a consecuencia de la pandemia, “se eliminaron y no volverán”, caso de Grazalema o Castellar o el médico de atención primaria en Torre Alháquime.

Irene García ha desmontado “mentiras grandilocuentes” como el hecho de que “pese a la ITI, el presupuesto de este año es el 5º que se incrementa por provincias”. “Por tanto esa mirada cómplice que dicen que Moreno Bonilla tiene con Cádiz, es muy inferior al resto de provincias donde hay cuatro provincias cuyo presupuesto se incrementa en un porcentaje mayor y lo mismo ocurre con la inversión por habitantes, nuestra provincia ocupa el 6º lugar y si no contase con el volumen de la ITI nos saldríamos de mapa”.

En último lugar, ha criticado el despilfarro en altos cargos, “porque tenía que contentar a Ciudadanos sin cabrear a los suyos. Una situación que ha generado, en palabras de García, una subida de 17 cargos y el incremento en un 65,3% en la estructura territorial, al pasar de los 49 que había en 2021 a los 81 actuales, entre ellos 12 de la provincia.