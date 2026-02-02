El PP de Sanlúcar reclama la reapertura del Castillito de Bajo de Guía tras un nuevo robo de cobre

El Partido Popular de Sanlúcar ha reclamado al Ayuntamiento la finalización de las actuaciones pendientes y la reapertura del Castillito de Bajo de Guía, después de que el inmueble haya vuelto a sufrir el robo de los bajantes de cobre, según ha denunciado la formación.

La presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha advertido de que este no es el primer episodio de estas características, ya que hace aproximadamente seis meses se produjo una sustracción similar que obligó al Consistorio a destinar 43.000 euros para la reposición de estos elementos. El Ayuntamiento de Sanlúcar inició el pasado mes de agosto las obras necesarias para la apertura del Castillito de Bajo de Guía como centro de interpretación de la Primera Circunnavegación.

Desde el PP se señala que el edificio, de interés patrimonial, fue objeto de una rehabilitación con una inversión de 1,3 millones de euros, pero permanece cerrado desde 2023. Pérez atribuye esta situación a la falta de capacidad de los distintos gobiernos municipales que se han sucedido en los últimos años para dotar al inmueble de un uso adecuado.

La portavoz popular ha responsabilizado a la alcaldesa, Carmen Álvarez, del deterioro progresivo del Castillito, al considerar que el cierre prolongado está favoreciendo daños derivados del vandalismo, el abandono y la exposición a las inclemencias meteorológicas.

En este sentido, el PP insta al equipo de Gobierno a actuar con urgencia para adecuar el edificio y proceder a su reapertura, con el objetivo de evitar nuevos costes para las arcas municipales y preservar un elemento del patrimonio histórico de la ciudad.